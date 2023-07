Dopo Delvecchio, il Lecce saluta anche Chevanton

Dopo Gennaro Delvecchio un altro pezzo del Settore Giovanile saluta il Lecce e questa volta si tratta di una vera e propria bandiera. Javier Ernesto Chevanton, non sarà più l’allenatore in seconda della Primavera Campione d’Italia di Mister Federico Coppitelli. Al termine della scadenza del contratto – il 30 giugno scorso – l’ex punta uruguagia dei giallorossi e il sodalizio di “Via Colonnello Costadura” hanno deciso di separare le loro strade. Uno degli idoli indiscussi della tifoseria, era stato chiamato a svolgere il ruolo di vice di Coppitelli nell’agosto scorso, in sostituzione di un altro ex calciatore che aveva indossato la casacca salentina, Gigi Garzya, leccese di San Cesario

“L’U.S. Lecce comunica che, alla scadenza del rapporto contrattuale con l’allenatore in seconda della formazione Primavera 1 Ernesto Javier Chevantón, le parti di comune accordo hanno deciso di non proseguire la collaborazione professionale”, si legge nel comunicato stampa ufficiale diramato dalla società

“A mister Chevantón il ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni e l’augurio per le migliori fortune sportive”.