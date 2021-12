Salgono a due le positività nel Lecce, riscontrato un altro caso nel gruppo squadra

Il primo si è riscontrato nella serata di sabato 18 dicembre, motivo per cui è stata annullata la conferenza stampa pre-gara di mister Marco Baroni e lo scambio degli auguri natalizi con gli organi di stampa previsti per il tardo pomeriggio di domani.

Questo ha fatto sì, inoltre, che la lista dei convocati per la gara di questa sera che vedrà i giallorossi impegnati in casa contro il Vicenza, slittasse alle 13.00 di oggi, perché si sono dovuti attendere i risultati dei test molecolari di questa mattina.

Per quel che riguarda l’elenco, a parte Tuia e Coda infortunati, vi fanno parte tutti i calciatori che sono stati chiamati nella ultime partite, compreso Vera.

Purtroppo, però, il nuovo ciclo di esami ha evidenziato un altra positività, sempre nel gruppo squadra facendo salire a due il numero dei casi, a renderlo noto, sempre con un comunicato stampa ufficiale il sodalizio di ‘Via Colonnello Costadura‘: “L’U.S. Lecce – si legge nella nota – comunica che, a seguito di un ulteriore ciclo di test molecolari, come da protocollo sanitario, oltre alla positività riscontrata in data 18 dicembre us, è stata rilevato un secondo caso di positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra”.