La notizia è il primo posto di Inter e Milan o il secondo posto del Lecce?

Ci saremmo aspettati un titolo a ‘otto colonne’ in apertura di pagina e invece no. I quotidiani nazionali o non si accorgono o non sono interessati al fatto che una squadra di provincia sia al secondo posto in classifica (per quel che può valere quella posizione in un clima settembrino). Ieri sera, a caldo, sui siti web dei giornali più importanti d’ Italia, si parlava solo della Juventus tornata alla vittoria, e del grande Lautaro dell’Inter, in testa alla classifica dei capocannonieri.

L’idea che si debba parlare del Lecce non sfiora nemmeno la mente dei caporedattori delle testate nazionali e mentre c’è chi celebra la seconda posizione in classifica di Strefezza e compagni, i titoli e i commenti sono tutti per la bella prestazione delle milanesi e della Juve. Che originalità!

Non c’è da aspettarsi altro e infatti mentre fioccano i fotomontaggi, i meme e i ritocchi grafici con protagonista la squadra salentina, grande rivelazione del campionato, quasi nessuno si tuffa a capofitto per celebrare la partenza folgorante di una squadra di provincia che in molti davano già per retrocessa alla vigilia del campionato.

È una bella favola quella che sta vivendo il Lecce e tutto il Salento, ma la cosa resta circoscritta ai soli tifosi locali, gli altri delle belle sorprese non sanno che farsene, con i loro squadroni che costano miliardi, e senza un briciolo di poesia.