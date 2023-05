Lecce-Spezia 0-0, giallorossi spaventati pensano solo a non prenderle

Finisce 0-0 la sfida salvezza tra Lecce e Spezia, in una gara, dove i giallorossi, non hanno creato alcun pericolo alla porta ligure, come se, la partita non significasse nulla, se non un allenamento a ritmi blandi (leggi le pagelle).

Chi perde finisce veramente nei guai. È stata questa la premessa della partita andata in scena oggi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella quale si è consumata la sfida salvezza tra Lecce e Spezia.

Entrambe le squadre erano reduci da due ottime prestazioni, i giallorossi da quella contro la Lazio all’Olimpico, dove la vittoria è sfumata a meno di due minuti dal fischio finale, mentre, i liguri dalla vittoria casalinga con il Milan.

I salentini, quindi, complici le sconfitte di Cremonese e Verona, hanno avuto a disposizione un nuovo match point per mettere in cassaforte un pezzo importante di salvezza, dopo quello fallito proprio con l’Hellas.

In occasione della gara, mister Marco Baroni si è visto costretto a fare a meno di capitan Hjulmand, convocato sì, ma impossibilitato a scendere in campo, nonostante nella consueta conferenza stampa pre-gara il tecnico ha lasciato qualche speranza, con lui non c’è stato Banda squalificato. Confermata la linea difensiva, a centrocampo, Blin ha agito in cabina di regia, con il ritorno dall’inizio di Gonzalez e la conferma di Oudin; in attacco, infine, scontato l’impiego di Di Francesco, Colombo ha avuto la meglio nel ballottaggio con Ceesay nel ruolo di prima punta.

La formazione inziale

Il Lecce si è schierato quindi con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo; Gonzalez, Blin e Oudin in mediana; Strefezza, Colombo e Di Francesco a comporre il tridente d’attacco.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue visti nella prima frazione.

Alla terza buona azione in ripartenza dei giallorossi, ma il cross di Strefezza è lungo e Blin non arriva. Al sesto la punizione dal limite si infrange contro la barriera. Al 10mo Reca spedisce in tribuna. Al 13mo Gonzalez manda alto di testa. Al 29mo la punizione dal limita va altra sopra la traversa. Al 32mo Spezia a un passo dal gol. corner per i liguri, la palla arriva al liberissimo Gyasi che, però, di testa manda sull’esterno della rete. Al 34mo il primo tiro in porta del Lecce a opera di Strefezza viene parato senza problemi da Dragowski. Al 40mo Agudero manda alto.

Askildsen salva il risultato

Al primo minuto di recupero Spezia occasionassimo per i liguri. Batti e ribatti in area giallorossa, la palla arriva al liberissimo Agudelo la cui botta a colpo sicuro viene respinta di piede da Askildsen prima che batta Falcone.

Una gara in cui le squadre si sono annullate a vicenda, senza creare pericoli, anche se, vista la posta in palio bisognava dare di più, soprattutto da parte del Lecce che giocava tra le mura amiche. I giallorossi, invece, sono apparsi guardinghi, dimessi, spaventati, attenti soprattutto a non prenderle. Nulla di nuovo in classifica, tranne il punto guadagnato sul Verona che di equilibri non ne sposta. Domenica si torna in campo nella gara che vedrà opposto il Lecce al Monza di Silvio Berlusconi.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 6 Baschirotto, 9 Colombo (14 st Ceesay), 11 Di Francesco (45+1 Pezzella), 16 Gonzalez (14 st Askildsen) 17 Gendrey, 25 Gallo, 27 Strefezza ©, 28 Oudin, 29 Blin, 93 Umtiti. A disposizione: 1 Bleve, 21 Brancolini, 4 Romagnoli, 5 Pongracic, 7 Askildsen, , 13 Tuia, 14 Helgason, 18 Ceccaroni, 31 Voelkerling, 32 Maleh, 42 Hjulmand, 77 Ceesay 84 Cassandro, 97 Pezzella. Allenatore: M. Baroni

A.C. Spezia: 69 Dragowski, 4 Ampadu, 6 Bourabia (18 st Agudelo), 8 Ekdal, 11 Gyasi © (38 st Ferrer), 13 Reca, 14 Shomurodov (18 st Zurkowski), 18 Nzola, 25 Esposito, 43 Nikolaou, 55 Wisniewski. A disposizione: 1 Zoet, 22 Marchetti, 10 Verde, 19 Krollis, 21 Ferrer, 24 Kovalenko, 33 Agudelo, 72 Cipot, 77 Zurkowski. Allenatore: L. Semplici

Arbitro: Maurizio Mariani della sez. di Aprilia Assistenti: Filippo Meli della sez. di Parma – Stefano Alassio della sez. di Imperia IV Ufficiale: Ermanno Feliciani sez. di Teramo VAR: Paolo Mazzoleni sez. di Bergamo AVAR: Oreste Muto sez. di Torre Annunziata

Note: prima dell’inizio della gara si è osservato un minuto di raccoglimento per onorare le vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna ammonito 5 st Umtiti (L) 14 st Wisniewski (S) 41 st Ferrer (S) spettatori 26.022 incasso 442.517,94 angoli 5-2 per lo Spezia recupero 3 st.