Le pagelle di Lecce – Spezia. Colombo un fantasma, Askildsen salva al 91′

Il Lecce di Baroni, scarico e privo di idee, impacciato e inconcludente, non va oltre il pareggio per 0 a 0 contro lo Spezia di Semplici. Al 91′ è stato lo Spezia ad avere l’occasionissima ma Askildsen ha salvato quasi sulla linea su tiro di Ekdal. Due punti di vantaggio sui liguri e tre sul Verona, a due giornate dalla fine, non fanno stare tranquilli, anche perché prossimamente i salentini dovranno andare a Monza mentre i competitors se la giocheranno tra le mura amiche contro Empoli e Torino (leggi la cronaca del match).

La domanda è sempre la stessa e perseguita i giallorossi da buona parte del campionato. Si può vincere la partita che vale una stagione facendo il primo tiro in porta all’80’ con il solito Strefezza? La prima frazione di gioco è stata imbarazzante, giocata a ritmi ‘da passeggiata’ con le squadre immobilizzate dalla paura. Nella ripresa c’è stata un po’ più di frenesia, ma nemmeno uno straccio di idea di ‘gioco di squadra. A dirla tutta ai punti avrebbero vinto i bianconeri.

Il migliore in campo l’arbitro Mariani.

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 6

Baschirotto: 6

Umtiti: 6,5

Gallo: 6

Gonzalez: 6

dal 58′ Askildsen: 6

Blin: 6,5

Oudin: 6

Strefezza: 6,5

Colombo: 4,5

dal 58′ Ceesay: 6

Di Francesco: 6