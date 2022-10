Lecce di scena contro il Bologna, Baroni: “Gara tosta e difficile per entrambe”. I convocati

Hjulmand, scontata la squalifica, tornerà a fare il metronomo di centrocampo, così come a Pezzella verrà affidata la corsia sinistra di difesa, causa assenza di Gallo, appiedato dal Giudice Sportivo.

Sono queste le novità di formazione, per quel che riguarda i giallorossi che, nel pomeriggio di domani, saranno opposti al Bologna in una sfida importantissima, vista la zona della classifica occupata dalle due compagini.

“Tutte le partite sono importanti, perché ci sono sempre tre punti in palio, è una gara che giocheremo con una squadra con voglia di rivalsa e dovremo essere bravi dal punto di vista prestativo, ci siamo allenati bene e sarà difficile per noi e per loro, giocheremo con vigore, ma sarà importante anche l’aspetto tecnico”, ha affermato mister Marco Baroni nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

“Gonzalez sarebbe stato un protagonista indipendentemente dall’arrivo di Ferguson, bisogna lasciarlo tranquillo e sono sereno, lui è concentrato solo sulla sua crescita personale e mi interessa il suo percorso in squadra.

Sono sulla linea di riconfermare la stessa quadra vista lunedì, perché con la Fiorentina abbiamo fatto bene.

Per quel che riguarda la difesa, a parte Cetin che sta recuperando dall’infortunio alla caviglia, considero titolari ancheDermaku e Tuia che, tra l’altro, hanno conquistato la A da protagonisti. Arriverà il momento anche per loro.

Ho messo alle spalle la gara vinta 4-0 quando allenavo il Frosinone, non mi pace guardare indietro, se non per imparare e adesso sono concentrato solo sul Lecce. Domani sarà una sfida tosta con una compagine desiderosa e vogliosa di vincere.

Oudin è stato un po’ penalizzato per le non perfette condizioni fisiche in cui è arrivato, ha caratteristiche simili a Strefezza, stiamo bene anche sulla corsia opposta, ma io cerco di tenere sempre tutti sotto pressione e fiduciosi.

Con la Fiorentina ho tardato a fare i cambi perché ero rimasto con pochi slot e non potevamo permetterci il fatto di rimanere in 10, penso che il Bologna non pagherà la gara infrasettimanale di Coppa Italia, è un fatto di adattamento, credo, invece, che questa competizione abbia dato loro stimoli e convinzioni, solo qualcosa di positivo.

Pezzella cresce, lo stiamo aspettando, non abbiamo sbagliato a prenderlo e noi siamo certi che anche lui sia contento di noi. Domani giocherà dall’inizio, poi, in alcuni momenti ci siamo goduti Gallo che ha fatto una bella gara lunedì.

Banda ha energia e forza per giocare ogni giorno, ci sta dando un contributo importante, ma io pretendo di più, perché lo può fare, è devastante a portare la palla negli ultimi 16 metri, ma dovrà esserlo anche al momento dell’ultimo passaggio. Di Francesco è in forma, è un ragazzo bravissimo, deve stare sereno e giocare con gioia, il suo calcio deve essere istintivo e tecnico e deve divertirsi e sono certo che ci darà un contributo importante e soddisfazioni.

I convocati

Intanto sono 25 i calciatori convocati dal tecnico per la gara di domani: Portieri: Bleve, Falcone, Brancolini difensori: Cetin, Baschirotto, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti; Dermaku. centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand; Bistrovic; Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Rodriguez, Strefezza.