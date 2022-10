Riparte il Campionato, Lecce contro la Cremonese. Parla Baroni, i convocati

Banda e Ceesay sono recuperati, con loro rientra anche Dermaku, ma difficilmente farà parte dell’undici titolare.

Dopo la pausa per gli impegni delle nazioni, torna il Campionato di Serie A, giunto all’ottava giornata, che domani vedrà impegnati i giallorossi tra le mura amiche del “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti alla Cremonese, fanalino di coda del torneo.

“Non esiste mai una formula vincente, anche contro il Monza abbiamo giocato bene, ma non è arrivata la vittoria giunta, invece, a Salerno. Dobbiamo continuare a essere compatti, in questa settimana abbiamo lavorato molto per andare forte, ma è una cosa che ripeto sempre. C’è stata qualche piccola defezione nel corso degli allenamenti, ma tutti hanno recuperato. La Cremonese ha giocatori forti e meno di quanto merita, ha messo in difficoltà tutti, sarà un avversario importante, ciò che bisognerà fare lo sappiamo, saremo trainati dal nostro pubblico che è una linfa vitale e per dare loro soddisfazione dobbiamo fare una grande gara”, ha affermato mister Marco Baroni nella consueta conferenza stampa pre-gara

“Non cambia molto il modulo con cui scenderà in campo la Cremonese, ci sarà da correre tanto e dobbiamo essere pronti e non avere pause mentali.

Se avessi 10 calciatori in Nazionale sarei contento, tornano sempre con gratificazione e autostima e così è stato per Helgason e Colombo, che è anche andato in gol, hanno messo nelle gambe minuti e li ho ritrovati carichi.

Oudin sta bene. È chiaramente un po’ più indietro, ma si è messo a posto e può darci una grande mano, Umtiti se non andrà in campo domani lo farà la prossima, ci sono colleghi di reparto che stanno facendo bene, lui vuole giocare e questo mi fa piacere.

Sto valutando se schierare dall’inizio Ceesay o Colombo, uno è tornato carico dalla Nazionale, Assan ha avuto una settimana con qualche problemino, ma ha recuperato.

Abbiamo ancora tantissimo da migliorare, la squadra è sempre in evoluzione e sono attento ai miglioramenti, ci sono tanti aspetti su cui lavorare, ma siamo stati bravi a compattarci, merito dello staff e di chi era già qui, che hanno velocizzato l’inserimento dei nuovi.

Questa è una categoria difficile, che quando si pensa che si sia fatto qualcosa, la si perde immediatamente. Domani, ripeto, sarà una gara in cui non si dovrà sbagliare nulla”

I convocati

Intanto sono 27 i calciatori convocati dal tecnico per la gara di domani: Portieri: Bleve, Falcone, Samooja; difensori: Cetin, Baschirotto, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti; Dermaku. centrocampisti: Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand; Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Persson Voelkerling, Rodriguez Strefezza.