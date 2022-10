Lecce-Cremonese 1-1, Strefezza salva i giallorossi con un rigore. Passo indietro rispetto a Salerno

Grazie all’unico tiro in porta della gara, quello del calcio di rigore, i giallorossi pareggiano e portano a casa un punto immeritato Termina 1-1- la gara tra Lecce e Cremonese.

Dopo la pausa per gli impegni delle nazioni, questo pomeriggio è ripreso il cammino del Lecce nel Campionato di Serie A.

In un vero e proprio tour de force che vedrà impegnate ininterrottamente le squadre fino al prossimo 14 di novembre, giorno in cui tutti si fermeranno per disputare il campionato mondiale, capitan Hjulmand e compagni hanno iniziato oggi, sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti alla Cremonese, fanalino di coda del torneo, cercando di bissare il successo di Salerno.

Nessun problema di uomini per mister Marco Baroni, che ha avuto tutti i suoi ragazzi a disposizione, compreso il Dermaku, fermo dalla gara di Coppa Italia con il Cittadella che, però, non è sceso in campo dall’inizio.

Le novità di formazione hanno riguardato uno degli esterni di difesa, dove Gallo ha preso il posto di Pezzella e o il reparto avanzato, nel quale, il tecnico dei toscani, ha confermato dal primo minuto il solo Banda e ha assegnato una maglia da titolare a Strefezza sulla corsia destra d’attacco e Colombo, a segno con l’Under 21, al centro del reparto avanzato.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo; Gonzalez, Hjulmand e Askildsen in mediana; Strefezza, Colombo e Banda a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

La prima azione degna di nota arriva solo al 18mo e porta all’assegnazione di un calcio di rigore per la Cremonese.

Il vantaggio della Cremonese

Hjulmand perde palla a favore di Okereke che entra in area di rigore e viene steso da Falcone, per il sig. Marinelli e tiro dagli 11 metri e ammonizione per il 30 giallorosso. Sul pallone si presenta Ciofani che con il piatto destro trafigge l’estremo difensore dei salentini.

Al 22mo l’esterno di Colombo termina fuori. al 37mo buona occasione per i grigiorossi. Zanimacchia riceve palla a centrocampo e con un coast to coast entra in area e scocca un diagonale sul quale il portiere dei giallorossi si oppone.

Il pareggio dei giallorossi

Al 42mo il Lecce pareggia. Gendrey riceve palla da Strefezza, entra in area e viene atterrato da Okereke, anche in questo caso per il direttore di gara è rigore ed ammonizione. Sul dischetto si presenta Strefezza che spiazza Radu e pareggia.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio nelle file dei giallorossi. Fuori un deludente Colombo e dentro Ceesay.

Al quinto minuto la girata di testa di Ciofani viene parata senza problemi da Falcone. Al 12mo Strefezza lancia Ceesay, il calciatore Zambiano prende palla e la mette al centro, sfortunatamente, però, non trova alcun compagno. Al 16mo il solito Ciofani colpisce di testa, ma Baschirotto mette in angolo. Al 17mo, sempre il 9 grigiorosso, mette di testa la sfera a lato. Al 27mo Cremonese vicina al nuovo vantaggio. I difensori giallorossi non si intendono, la palla arriva a Dessers che si presenta solo davanti a Falcone che compie il miracolo e respinge il tiro. Trascorrono solo due minuti e Castagnetti, manda di pochissimo fuori. al 37mo il tiro di Meitè viene spedito in angolo da Baschirotto. Al 39mo Bonaiuto spedisce sull’esterno della porta. Al quarto minuto di recupero, Baschirotto, da buona posizione, non inquadra la porta, ma per quanto visto, sarebbe stato veramente troppo per i salentini.

Un Lecce mai in partita, nettamente dominato dagli avversari, riesce a portare a casa un pareggio poco meritato. A parte il calcio di rigore di Strefezza, infatti, i salentini non hanno mai tirato in porta e sono apparsi troppo confusionari in fase d’attacco e meno sicuri del solito nel reparto arretrato, sono state diverse, infatti, le volte in cui gli uomini di Alvini hanno impensierito la retroguardia. Domenica si torna in campo nel match serale contro la Roma.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 5 Pongracic, 6 Baschirotto, 7 Askildsen (25 st Blin), 9 Colombo, (1 st Ceesay) 16 Gonzalez (25 st Bistrovic), 17 Gendrey, 22 Banda, 25 Gallo (15 st Pezzella), 27 Strefezza (38 st Di Francesco), 42 Hjulmand ©. A disposizione: 1 Bleve, 3 Dermaku, 4 Cetin, 8 Bistrovic, 11 Di Francesco, 13 Tuia, 14 Helgason, 19 Listkowski, 28 Oudin, 29 Blin, 31 Voelkerling, 77 Ceesay, 93 Umtiti, 97 Pezzella, 99 Rodriguez. Allenatore: M. Baroni.

U.S. Cremonese: 97 Radu, 3 Valeri (28 st Quagliata), 6 Pickel, 8 Ascacibar (20 st Meitè), 9 Ciofani © (20 st Dessers), 15 Bianchetti, 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 44 Lochoshvili, 77 Okereke (28 st Felix), 98 Zanimacchia (38 Bonaiuto). A disposizione: 12 Carnesecchi, 13 Saro, 4 Aiwu, 5 Vasquez, 7 Baez, 10 Buonaiuto, 18 Ghiglione, 20 Felix, 23 Acella, 28 Meitè, 32 Escalante, 33 Quagliata, 62 Milanese, 74 Tsadjout, 90 Dessers. Allenatore: M. Alvini

Arbitro: Livio Marinelli della sez. di Tivoli , Assistenti: Edoardo Raspollini della sez. di Livorno – Davide Moro della sez. di Schio IV Ufficiale: Manuel Volpi della sez. di Arezzo

VAR: Paolo Valeri della sez. di Roma 2 – AVAR: Oreste Muto della sez. di Torre Annunziata.

Marcatori: 19 st Ciofani (R) (C) 42 pt Strefezza (R) (L)

Note: i calciatori del Lecce sono scesi in campo con il tutto al braccio in memorai di Bruno Bolchi, allenatore dei giallorossi nella stagione ‘92/’93 18 pt Falcone (L) 40 pt Okereke (C) 8 st Banda (L) 33 st Pezzella (L) spettatori 23.377 incasso 380.661,94 angoli 1-7 per la Cremonese recupero 1 pt 2 st