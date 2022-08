Lecce-Empoli 1-1, giallorossi fanno la gara ma la prodezza di Strefezza vale solo un punto

Finisce con un pareggio per 1 a 1 la partita tra il Lecce di Baroni e l’Empoli di Zanetti. Succede tutto nella prima frazione, quando a Parisi risponde Strefezza innescato dall’ottimo Banda. Nella ripresa tanto possesso palla ma poca pericolisità. A Ceesay annullato il gol vittoria per fuorigioco (leggi le pagelle dei giallorossi).

Trovare la prima vittoria in campionato, che garantirebbe tre punti utili a superare Monza, Cremonese, Bologna e proprio Empoli e iniziare a scalare la vetta della classifica alla ricerca della salvezza finale. È stata questa la motivazione messa in campo dai giallorossi nella sfida che questa sera li ha visti scendere sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, contro l’Empoli di Zanetti.

Dopo una settimana, molto intensa, che ha segnato l’arrivo nel Salento di una stella mondiale del calcio, Samuel Umtiti, Campione del Mondo con la casacca bleu della Francia, contro la compagine toscana, è giunto il momento di fare risultato con una formazione di pari livello che persegue lo stesso obiettivo finale dei salentini.

In occasione della gara, mister Marco Baroni sorprende tutti e fa esordire dall’inizio Pongracic a fare coppia con Baschirotto. in mediana spazio dall’invio a Gonzalez, mentre, in attacco, c’è Banda al posto di Di Francesco

La formazione inziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo; Bistrovic, Hjulmand e Gonzalez in mediana; Strefezza, Ceesay e Banda a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il Lecce parte forte e al settimo minuto di gioco si rende pericoloso. Ripartenza giallorossa, Banda crossa all’indirizzo di Ceesay che di testa appoggia per Strefezza, che con un diagonale impegna Vicario. All’11mo la girata in area di Lammers va di poco alta. Al 12mo Banda impegna l’estremo dei toscani.

Empoli in vantaggio

Nel momento migliore per il Lecce, arriva la doccia fredda con il vantaggio degli uomini di Zanetti. Al 23mo Strefezza si fa rubare palla da Parisi poco prima della trequarti, il numero 65 dei toscani si invola indisturbato versa l’area e senza che alcuno lo contrasti, arriva al limite e scocca un tiro che, per la verità non sembra granché, ma la sfera viene rimpallata da Baschirotto, che inganna Falcone e si insacca in rete.

Al 32mo il tiro telefonato di Strefezza non impensierisce Vicario che si distende e para. Al 33mo salentini pericolosi. Banda riceve palla, entra in area e crossa rasoterra, ma Ceesay tira sul portiere. Al 36mo Empoli pericolosissimo. Stojanovic riceve palal in area e tira a botta sicura, ma Falcone compie il miracolo e devia in corner.

Strefezza pareggia

Al 41mo arriva il meritato pareggio dei salentini. Hjulmand serve Banda che entra in area, si guarda intorno e con freddezza serve l’accorrente Strefezza che dal limite controlla, prende la mira e tira, trovando l’angolino alto, laddove Vicario non può arrivare.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio nelle file giallorosse. Fuori Bistrovic e dentro Askildsen.

Al quinto Empoli vicino al gol. Baldanzi riceve palla e si presenta solo davanti all’estremo difensore dei pugliesi, ma il numero 30 dei giallorossi, di piede riesce a respingere il tiro. Al 10mo il sinistro di Banda da posizione defilata colpisce l’esterno della rete. Al 16mo giallorossi vicinissimi al vantaggio. Banda riceve palla, entra in area, si accentra e tira a botta sicura, ma a compiere il miracolo questa volta è Vicario. Al 19mo Askildsen manda a lato. Al 36mo Hjulmand dal limite manda alle stelle. Al 42mo Vicario si oppone al tiro di Blin. Al 44mo tocca ad Askildesen vedersi respingere il tiro da un difensore. Al secondo minuto di recupero, l’incornata di Colombo va a lato. All’ultimo minuto di recupero la punizione dal limite di Destro va a lato.

Buon gioco, pericoli costi pochissimi, ma occasioni poche. Ai giallorossi non riesce la conquista dei tre punti nella sfida contro l’Empoli. A conti fatti qualcosa davanti è mancata e nonostante l’assedio finale, sono state veramente poche le occasioni veramente pericolose create. Mercoledì si scende nuovamente in campo nella sfida contro il Napoli.

Tabellino

U.S. Lecce: 30 Falcone, 5 Pongracic, 6 Baschirotto, 8 Bistrovic (1 st Askildsen), 16 Gonzalez (34 st Blin), 17 Gendrey, 22 Banda (28 st Listkowski), 25 Gallo, 27 Strefezza (24 st Di Francesco), 42 Hjulmand ©, 77 Ceesay (34 st Colombo). A disposizione: 1 Bleve, 36 Samooja, 7 Askildsen, 9 Colombo, 11 Di Francesco, 13 Tuia, 14 Helgason, 19 Listkowski, 24 Frabotta, 29 Blin, 93 Umtiti, 97 Pezzella, 99 Rodriguez. Allenatore: M. Baroni.

Empoli F.C.: 13 Vicario, 6 De Winter, 7 Lammers (10 st Bajrami), 8 Henderson (27 st Grassi), 9 Satriano (27 st Destro), 18 Marin, 25 Bandinelli (10 st Haas), Stojanovic (20 st Abuehi), 34 Ismajli, 35 Baldanzi, 65 Parisi. A disposizione: 1 Perisan, 31 Fantoni, 3 Cacace, 5 Grassi, 10 Bajrami, 15 Crociata, 17 Ekong, 20 Degli Innocenti, 21 Fazzini, 23 Destro, 24 Ebuehi, 32 Haas, 36 Guarino. Allenatore: A. Bertolini (Zanetti squalificato)

Arbitro: Santoro di Messina; Assistenti: Passeri-Costanzo; IV Ufficiale: Baroni; VAR: Mariani; AVAR: Peretti

Marcatori: 23 pt Parisi (E) 41 pt Strefezza (L)

Note: ammoniti 28 pt Marin (E) 34 pt Banda (L) 13 st Stojanovic (E) spettatori 23.941 incasso 403.792,30 angoli 3-5 per l’Empoli recupero 3 pt 5 st