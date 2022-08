Strefezza e Banda esplosivi ma bisogna ‘inventare’ qualcosa per vincere. Le pagelle di Lecce – Empoli

Arriva il primo punto del Lecce nel campionato di Serie A 2022-2023 grazie al pareggio per 1 a 1 contro l’Empoli. Baroni può essere soddisfatto della prestazione, soprattutto nel secondo tempo Hjulmand e compagni hanno chiuso i toscani nella loro metà campo. Dire, però, che la pressione poteva trasformarsi in gol è cosa diversa e l’allenatore dovrà lavorare con qualche trama in più in fase offensiva. Se Corvino riuscisse a pescare qualche giocatore in grado di imbucare la palla per le punte, ci guadagnerebbe il gioco dei salentini. Al gol dell’Empoli (tiro di Parisi deviato da Baschirotto) risponde il pari di Strefezza innescato da Banda, un attaccante tanto utile quanto esplosivo. Annullato il gol vittoria a Ceesay per fuorigioco. Umtiti, anche se convocato, non è sceso in campo (leggi la cronaca del match).

Falcone: 6

Partita di normale amministrazione, incolpevole sul gol dell’Empoli.

Gendrey: 6

Prova discreta quella del difensore francese. Tiene la posizione, si lancia poco in avanti e rispetta ogni consegna di Baroni. Poteva fare qualcosa in più su parisi in occasione del gol toscano?

Pongracic: 6

L’attacco dell’Empoli non lo impensierisce (solo Destro lo tiene in ansia nel finale). Ha personalità da vendere e aspetta Umtiti per formare un reparto difensivo di prestigio.

Baschirotto: 6,5

Ci sta prendendo gusto nel ruolo di centrale. Attento, concentrato, roccioso.

Gallo: 6

Pasticcia troppe volte quandro entra in possesso del pallone prendendo la decisione meno utile alla squadra, ma è sempre presente in ogni avanzata. Tatticamente utilissimo.

Bistrovic: 5,5

Prova meno significativa rispetto alle precedenti. E’ lecito aspettarsi qualcosa in più.

dal 46′ Askildsen: 5,5

Aumenta il tasso atletico, velocizza la manovra. Ma ancora non si sono viste le incursioni di cui avrebbe bisogno l’undici di Baroni.

Hjulmand: 6,5

E’ il perno intorno al quale gira tutta la squadra. Lavora per sè e per gli altri, meriterebbe qualcosa di meglio accanto e davanti.

Gonzalez: 6,5

Cresce di partita in partita. Anche lui l’ennesima scommessa di questo Lecce. Ha un’ottima visione di gioco, ma dovrebbe aumentare la ‘quantità’ agonistica.

dall’80’ Blin: s.v.

Strefezza: 7

Leggerezza in occasione del gol toscano, perde un pallone che sembrava innocuo e che poi è diventato letale. Per il resto la solita spina nel fianco della difesa della squadra di Mister Zanetti, un gol in collaborazione con Banda. E tanto, tanto altro, con sacrificio e scrupolo tattico.

dal 69′ Di Francesco: s.v.

Ceesay: 6,5

L’attaccante africano lavora per la squadra in maniera encomiabile, segna anche un gol ma glielo annullano per fuorigioco. Profilo interessante.

dall’ 80′ Colombo: s.v.

Banda: 7

Esplosivo. Energia allo stato puro, serve l’assist a Strefezza in occasione del gol. A volte esagera, come un cavallo purosangue che andrebbe disciplinato. Ma è la vera sorpresa di questa squadra.

dal 74′ Listkowski: s.v.