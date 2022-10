Lecce, contro la Fiorentina senza il capitano. La vigilia di mister Baroni, i convocati

“Ho fatto tutto il settore giovanile nella Fiorentina, esordendo in A con loro, sono molto grato a questa società. Giocheremo contro una squadra forte e con una classifica bugiarda e domani bisognerà avere dedizione, voglia e pressione”, con queste parole mister Marco Baroni commenta la gara di domani sera che vedrà il Lecce impegnato con la Fiorentina.

“Con la Roma abbiamo subito per 18 minuti, poi ci siamo ripresi e anche in dieci non abbiamo mollato mai, non voglio tornare sugli episodi.

Abbiamo recuperato Askildsen e Bistrovic, ma ho ancora qualche dubbio per Pezzella, Umtiti si è allenato bene questa settimana, per lui giocare una gara intera è un carico importante, ma ha una tale esperienza da permettergli di gestire queste situazioni.

Hjulmand sta facendo bene e deve proseguire nel suo percorso di crescita, Blin ha lavorato duro dall’anno scorso e si è sacrificato giocando anche da centrale di difesa. Domani avrà un’opportunità e dovrà essere sereno e senza paura.

Ceesay e Colombo sono ragazzi che possono dare tanto, così come Persson che esordirà a breve. Abbiamo bisogno di tutti.

Baschirotto è arrivato qui da terzino poi siamo stati sorpresi dalle sue prestazioni come centrale. Sicuramente continuerà a giocare in questo ruolo, ma non escludo che potrà tornare a giocare sulla fascia”

I convocati

Intanto sono 26 i calciatori convocati dal tecnico per la gara di domani: Portieri: Bleve, Falcone, Brancolini difensori: Cetin, Baschirotto, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti; Dermaku. centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Bistrovic; Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Persson Voelkerling, Rodriguez, Strefezza.