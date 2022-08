Lecce-Inter, parla mister Marco Baroni. I convocati

Come contro il Cittadella Blin sarà utilizzato da difensore centrale e, insieme a lui, Cetin che, però, ha rimediato una distorsione alla caviglia in allenamento, ma cercherà di stringere i denti. In caso non ce la dovesse fare, sarebbe pronto uno tra Baschirotto e Gendrey.

Poco più di 24 ore e il Lecce sarà impegnato nella prima partita di Campionato, nella quale sarà opposto all’Inter di Simone Inzaghi.

Nella consueta conferenza stampa pre-gara, il tecnico dei salentini, Marco Baroni, ha toccato diversi argomenti, a cominciare dalla fascia di capitano per la quale non ha ancora comunicato al diretto interessato la decisione.

L’allenatore toscano, poi, ha parlato delle opzioni per quel che riguarda il reparto avanzato, per il quale sono ancora in corso una serie di valutazioni da parte sua.

Il tecnico, poi, ha evidenziato come la squadra sia in crescita ma, al contempo della necessità che vengano bruciate le tappe, perché nel calcio non c’è mai molto tempo.

I giallorossi, per Baroni, inoltre, dovranno sopperire alla differenza di fisicità dei nerazzurri con la corsa.

Il terreno di gioco, a suo dire, è migliorato rispetto a sette giorni fa e che tra 15 giorni sarà perfetto.

Ultimo accenno riguardo alla lotta salvezza. Ai salentini non dovrà interessare quali saranno i diretti avversari, bensì, pensare solo a se stessi e concentrarsi sul lavoro.

I convocati

Intanto sono 25 i calciatori convocati per la gara di domani, questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 4. Cetin 6. Baschirotto 8. Bistrovic 9. Colombo 10. Di Mariano 11. Di Francesco 14. Helgason 16. Gonzalez 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Brancolini 22. Banda 24. Frabotta 25. Gallo 26. Ciucci 27. Strefezza 29. Blin 30. Falcone 31. Voelkerling 42. Hjulmand 77. Ceesay 80. Berisha 83. Lemmens 99. Rodriguez