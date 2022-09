Lecce, conto alla rovescia per la sfida salvezza contro il Monza, parla Baroni. I convocati

Con molte probabilità Pongracic partirà dall’inizio, così come Ceesay; Banda, ha recuperato dal fastidio avvertito a Torino ed è nella piena disposizione, per il resto, Cetin ha accusato un piccolo dolore alla caviglia e per questo non è stato convocato.

Poco più di 24 ore e i giallorossi di mister Marco Baroni scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida diretta che lo vedrà opposto al Monza, in una partita nella quale la compagine brianzola arriverà nel Salento con il coltello tra i denti per giocare l’incontro della vita e ottenere i primi punti in classifica.

“Il Monza non è assolutamente una squadra in difficoltà, non esistono partite facili, verranno fare una gara di determinazione, voglia e qualità. Noi ci siamo preparati, nonostante qualche defezione in settimana e domani dipenderà molto da noi, fortunatamente potremo contare sul nostro straordinario pubblico che ci sosterrà dall’inizio alla fine”, ha affermato il tecnico dei salentini nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Non esistono squadre che in questo momento non debbano crescere, bisogna migliorare l’intesa, continuare a cercare un’identità forte e accelerare la ripresa di chi è arrivato non in perfetta forma, ma tutto ciò fa parte degli step da centrare sia individualmente che dal punto di vista del collettivo, servono sempre determinazione, temperamento e coraggio.

Come continuo a ripetere, dico sempre ai calciatori che bisogna pensare come una squadra composta da 16 persone. Per quel che riguarda i cambi è naturale che chi corre di più spenda maggiormente e se non sono costretto a sostituzioni dietro, preferisco avvicendare chi gioca in avanti.

Cetin ha avuto ieri un leggero riacutizzarsi del fastidio alla caviglia e insieme abbiamo preferito non convocarlo, Banda a Torino qualche problemino e per questo l’ho cambiato, adesso si è ripreso ed è a disposizione.

Blin è una risorsa straordinaria e lo avete visto tutti per la disponibilità che ha dato nel ricoprire tutti i ruoli, è un mediano e da mezzala è prestato, ma è molto importante, c’è sempre e non molla mai e lo considero sempre un titolare, nonostante a volte lo penalizzi senza farlo entrare in campo.

Davanti ho due ragazzi che stanno facendo bene ed è probabile che confermi Ceesay, ma vedremo domani

Pongracic, avrebbe giocato a Torino, ma ha avuto un risentimento, bisogna stare attenti a chi non ha svolto l’intera preparazione con noi, ma domani dovrebbe scendere in campo”.

Convocati

Intanto l’allenatore dei salentini ha convocato 24 calciatori per la partita di domani. Portieri: Bleve, Falcone, Brancolini; difensori: Baschirotto, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti; centrocampisti: Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand; Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Rodriguez.