Lecce all’Olimpico contro la Roma. La vigilia di Baroni, “Potrebbe essere il momento di Umtiti”. I convocati

Cambi ci dovrebbero essere difesa, con il rientro dall’inizio di Pezzella e, soprattutto, l’esordio di Samuel Umtiti; in attacco, si dovrebbe rivedere dall’inizio Ceesay, invece, invariato il centrocampo, anche vista l’assenza di Bistrovic.

Poco più di 24 ore e capitan Hjulmand e compagni scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Olimpico” nella sfida che li vedrà opposti alla Roma di Mourinho, dopo la pessima prova casalinga contro la Cremonese, i giallorossi cercheranno di ripetere le prestazioni ammirate fino a ora contro le grandi, che ha visto i salentini soccombere a pochi secondi dal termine con l’Inter e pareggiare con il Napoli.

“Andare a Roma è meraviglioso e tutti vorrebbero giocare questa partita con un palcoscenico straordinario e ci sono tutte le motivazioni, poi, c’è la difficoltà di incontrare una squadra forte, forse ferita e sappiamo che bisognerà fare assolutamente una bella figura, con una gara di coraggio attenzione e determinazione. Samuel sta bene, in questo momento ho diversi titolari e farò alcune scelte, è chiaro che visto l’avversario e la sua voglia di giocare, sarebbe il momento ideale”, ha affermato mister Marco Baroni alla vigilia della sfida.

“Non vado controcorrente, ognuno è giusto faccia le proprie analisi, nelle ultime gare abbiamo giocato con squadre che hanno adottato il 3-4-1-2, ma domenica sugli esterni ci sono state marcature più attente e veementi, secondo me d ci è mancata un po’ di attenzione e le azioni d’attacco dei lombardi sono avvenute da fasi di transizione, quando avevamo palla noi, siamo incappati in una giornata in cui alcune giocate e situazioni tecniche sono mancate.

In questo momento il nostro centrocampo è composto da giovani che stanno facendo bene. Banda è un esordiente che ha stupito tutti per vitalità, generosità e capacità di attaccare la porta, ma deve migliorare nella finalizzazione, nella scelta, ma fa parte del percorso di crescita e sono convinto che attraverso il lavoro ci riusciremo.

Avevamo una pausa dove abbiamo lavorato tanto, e contro i grigiorossi abbiamo trovato una squadra che ha corso tanto, anche noi lo abbiamo fatto, ma con poca qualità e, ripeto, ci è mancato il gesto tecnico. Nel corso del torneo abbiamo recuperato lo svantaggio cinque volte, è un campionato difficile e tutti dobbiamo partecipare, noi, voi e i tifosi e andare a giocare contro le grandi squadre a in stadi importanti è un orgoglio per tutti.

Strefezza è un ragazzo in crescita è consapevole di questo, ma non deve accontentarsi e continuare a lavorare, ma non c’è solo sui, la squadra è un insieme di persone che permettono al singolo di trovare la situazione per esaltarsi.

Non bisogna temere il calendario, vedo nelle partite con le compagini di alto livello l’occasione per migliorarci e affrontarle senza timore e tutti insieme.

La Roma è solida, sta facendo bene e ha grande fisicità, basti vedere le soluzioni che ha da palla inattiva e questa sarà una difficoltà in più. Non dobbiamo temerli e andare lì per metterli in difficoltà.

Devo dire la verità, sarà una partita complicata, il fatto che vengano da una gara persa e che dopo di noi avranno una sfida importante, non conta, ha giocatori importanti, ma se guardo loro perdo il mio obiettivo che è il mio gruppo, dovremo essere pronti ad attaccare la palla, conoscendo la qualità dell’avversario.

Sono arrivato a Roma nell’estate che il Lecce le tolse lo scudetto dal petto, tengo a fare bene. Bisognerà essere squadra e pronti ad accettare questa sfida.

I convocati

Intanto sono 26 i calciatori convocati dal tecnico per la gara di domani: Portieri: Bleve, Falcone, Samooja; difensori: Cetin, Baschirotto, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti; Dermaku. centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand; Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Persson Voelkerling, Rodriguez Strefezza.