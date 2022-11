Sampdoria-Lecce 0-2, Colombo e Banda chiudono alla grande un 2022 da incorniciare

Un gol per tempo e i giallorossi (leggi le pagelle) si mettono alle spalle il 2022 nel migliore dei modi. Finisce 2-0 per i giallorossi la sfida contro la diretta concorrente Sampdoria.

Dopo la splendida prova contro l’Atalanta, nella quale è giunta la prima vittoria stagionale al “Via Del Mare”, questo pomeriggio i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Marassi”, nella sfida che i ha visti opposti alla Sampdoria, diretta concorrente per la lotta alla salvezza e distaccata di sei punti da capitan Hjulmand e compagni.

Contro la formazione blucerchiata, i giallorossi, hanno cercato di ottenere il secondo successo di fila, che consentirebbe di mettere tra sé i gli avversari per la permanenza nel Massimo Torneo un buon distacco e chiudere in bellezza un 2022 ricco di soddisfazioni. Quella giocata, infatti, è stata l’ultima gara dell’anno, prima della pausa per disputare i Campionati Mondiali in Qatar.

In occasione della partita contro i genovesi, mister Marco Baroni si è visto costretto a fare a meno, oltre che di Dermaku, anche di Pezzella, fermato dalla gastroenterite, per il resto, opta per un unico cambio. Baschirotto torna all’antico ad agire sulla sfascia destra, al posto di Gendrey uscito con i nerazzurri per un problemino contro i nerazzurri e al suo posto, a fare coppia con con Pongracic, c’è Umtiti.

L’allenatore toscano, quindi, ha deciso di schierare lo stesso undici visto all’opera con gli orobici, senza stravolgere la formazione o effettuare un solo cambio.

La formazione iniziale

Il Lecce, si è schierato quindi, con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Baschirotto, Umtiti, Pongracic e Gallo; Blin, Hjulmand e Gonzalez in mediana; Strefezza, Colombo e Di Francesco a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è, dopo pochi secondi dal calcio d’inizio, della Sampdoria con Gabbiadini, con la palla che termina sopra la traversa. Al 13mo buona occasione per i blucerchiati. Montevago serve Gabbiadini, sul cui tiro in diagonale, Falcone si fa trovare pronto e devia in angolo. Al 23mo il Lecce si affaccia dalle parti della difesa doriana, con il colpo di testa di Baschirotto, abbondantemente fuori. Al 26mo il tiro dal limite di Di Francesco colpisce l’esterno della rete. Al 34mo, Gonzalez ci prova dal limite, il tiro sembra destinato a finire sul fondo, ma prende un effetto strano e si dirige in rete, ma Murillo riesce a deviare. Un minuto dopo, la punizione dal limite di Strefezza, termina di pochissimo alto. Al 43mo la botta all’interno dell’area di Colombo viene ribattuta da Ferrari.

Giallorossi in vantaggio

A pochi secondi dall’inizio dell’unico minuto di recupero, i giallorossi vanno in vantaggio. Villar perde palla ai danni di Colombo, l’attaccante scuola Milan si invola in area e rasoterra trafigge Audero in uscita.

Il secondo tempo

Nella ripresa i salentini scendono in campo con lo stesso undici che ha chiuso la prima frazione di gioco.

Al 49mo, Di Francesco raddoppia, ma la bandierina dell’assistente Cavallina, rende la marcatura vana per offsidedell’esterno ex Sassuolo. Al 63mo il cross di Augello viene abbrancato in presa senza problemi da Falcone e un minuto dopo il tiro dal limite di Colombo, termina sopra il montante. Al 68mo Gabbiadini libera Caputo che viene anticipato da Falcone.

Al 71mo tre cambi nel Lecce, fuori Strefezza, Blin e Pongracic e dentro, rispettivamente, Banda, Askildsen e Gendrey, con Baschirotto che torna al centro della difesa.

Al 77mo l’estremo dei salentini para su Caputo e subito dopo Baroni sostituisce Di Francesco con Oudin. All’81mo il portiere dei blucerchiati para il tiro di Askildsen.

Banda la mette in ghiaccio

All’84mo i giallorossi raddoppiano. Colombo recupera palla e di tacco serve Banda, che supera il diretto marcatore e con un pallonetto supera Audero.

Un minuto più tardi i liguri hanno l’occasione per accorciare le distanze, ma Gendrey riesce ad anticipare in scivolata Gabbiadini solo davanti a Falcone. All’86mo il colpo di testa di Quagliarella su cross di Rincon, termina sull’esterno. Al 90mo Il portiere giallorosso para su Quagliarella e al terzo minuto di recupero Ringon si divora l’occasione per accorciare le distanze.

I giallorossi colpiscono nel finale del primo tempo, poi, nella ripresa, controllano e al momento giusto, raddoppiano. Il 2022 si chiude così come era iniziato, con una vittoria che consente ai salentini di vincere la seconda gara di fila, aumentare il distacco da Cremonese, Sampdoria e una tra Verona e Spezia, o entrambe, visto che domani si sfideranno tra loro e andare e affrontare la sosta per i mondiali in una buona zona di classifica. Adesso la pausa e la ripresa degli allenamenti il 26 novembre. Si tornerà in campo il 4 di gennaio nella partita casalinga contro la Lazio.