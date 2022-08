Sassuolo-Lecce, parla “Baroni: “Necessario lo stesso atteggiamento visto con l’Inter”. I convocati

Tuia è a disposizione, ma molto difficilmente farà parte della partita dall’inizio, quindi, anche per la gara con la compagine emiliana, quasi certamente, si rivedranno al centro della difesa Blin e Baschirotto, per il resto la formazione dovrebbe essere quella vista in campo contro l’Inter.

Poco più di 24 ore e i giallorossi, domani sera, saranno di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilian nella sfida che li ha vedrà opposti al Sassuolo.

“Tuia è reduce da un infortunio, ha lavorato bene, ma devo fare alcune valutazioni, soprattutto in vista dei cambi. A ogni modo Baschirotto e Blin contro i nerazzurri per me non sono stati una sorpresa. Ceesay ha giocato molto bene, ma non può fare tutto quel lavoro nell’arco dell’intera gara e per questo Colombo deve entrare meglio in campo, ma stiamo lavorando per questo. Uno tra Helgason e Gonzalez giocherà dall’inizio e Askidsen, certamente, in questo incontro giocherà”, ha affermato mister Marco Baroni alla vigilia.

“Domani sarà una gara difficile – ha proseguito – con una formazione dai valori tecnici importanti e che, nonostante la sconfitta, ha messo in difficoltà la Juventus. Per affrontarla al meglio il nostro atteggiamento non dovrà cambiare.

Con l’Inter, nonostante il gol a freddo, abbiamo reagito bene. Sapevamo che avremmo sofferto le palle inattive e abbiamo atteso la fine, sbagliando. Potevamo fare meglio, ma abbiamo analizzato i nostri errori e tratto tanti insegnamenti. Nel corso della settimana abbiamo lavorato bene e, soprattutto, c’è già una partita alle spalle”.

I convocati

Intanto sono 24 i calciatori convocati per la partita di domani, questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 21. Brancolini30. Falcone 6. Baschirotto 7. Askildsen 8. Bistrovic 9. Colombo 11. Di Francesco 13. Tuia 14. Helgason 16. Gonzalez 17. Gendrey 19. Listkowski 22. Banda 24. Frabotta 25. Gallo 26. Ciucci 27. Strefezza 29. Blin 31. Voelkerling 42. Hjulmand 77. Ceesay 83. Lemmens 99. Rodriguez