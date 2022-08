Sassuolo-Lecce 1-0, la prodezza di Berardi punisce i giallorossi. Salentini ancora a zero punti

Ci pensa Domenico Berardi con una prodezza da fuori area a regalare i tre punti, lasciando ancora a zero in classifica i giallorossi. Finisce 1-0 per i neroverdi la gara che a visto il Lecce opposto al Sassuolo.

Avere lo stesso atteggiamento visto in campo contro l’Inter, è stato questo il diktat di mister Marco Baroni alla vigilia della sfida che ha visto impegnati i giallorossi con il Sassuolo.

A una settimana esatta dalla prova con la compagine nerazzurra, persa solo a pochissimi secondi dalla fine, dove i salentini hanno sopperito al differente livello tecnico con carattere, grinta e cuore, questa sera al “Mapei Stadium” di Reggio nell’Emilia, il Lecce ha cercato i primi punti stagionali nel Campionato di Serie A contro i ragazzi allenati da Dionisi.

In occasione della sfida contro la formazione neroverde, il tecnico toscano, si è visto costretto a fare a meno di Dermaku e Cetin, fermati da problemi fisici, ma ritrova Tuia che, però, non viene schierato dall’inizio. Al centro della difesa, quindi, confermato il duo Baschirotto-Blin, mentre, per il resto, l’undici iniziale è lo stesso che ha giocato con i meneghini.

La formazione inziale

Il Lecce si è schierato, quindi, con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Blin e Gallo; Bistrovic, Hjulmand e Gonzalez in mediana; Strefezza, Ceesay e Di Francesco, a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della partita è del Sassuolo al nono con il colpo di testa di Pinamonti che va alto. Al 12mo Gonzalez passa a Strefezza, ma Consigli gli para il tiro. Al 15mo ancora una buona occasione per i giallorossi con il tiro di Di Francesco, che viene respinto dall’estremo dei neroverdi. Al 22mo occasionissima per i padroni di casa con il tiro di Berardi che fa fuori di pochissimo. Due minuti dopo la punizione dal limite, sempre di Berardi, va alta. Al 34mo Ceesay ruba palla a Colombo, entra in area a tira, ma il pallone, complice una deviazione, va fuori. Al 39mo il tiro di Kyriakopulos viene respinto in corner da Falcone

Sassuolo in vantaggio

Al 40mo i giallorossi capitolano. Calcio d’angolo per gli emiliani, la difesa salentina respinge, ma la sfera arriva a Berardi che da fuori, con un tiro al volo, riesce a metterla dove il portiere dei giallorossi non può proprio arrivare.

Al 43mo neroverdi a un passo dal raddoppio. Henrique mette solo davanti a Falcone Pinamonti, ma il portiere giallorosso sceglie bene il tempo e anticipa l’attaccante ex Inter.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra le file dei salentini. Fuori Di Francesco e dentro Banda.

Al 55mo il cross di Strefezza non viene intercettato da Banda prima e Ceesay poi. Al 58mo il tiro sporco di Gonzalez su cross del solito Strefezza va a lato. Al 63mo la punizione del 27 giallorosso non impensierisce la difesa neroverde. Al 66mo la punizione dal limite di Berardi viene smorzata dalla barriera, con la palla agevolmente parata da Falcone. Al 78mo la punizione di Helgason va di poco alta. All’86mo il tiro di Berardi va di poco fuori

Una gara equilibrata, spezzata da una prodezza di Berardi che regala la vittoria al Sassuolo che da lì in poi si è limitato ad amministrare la partita e ad affidarsi alle ripartenze. I giallorossi hanno cercato il pareggio, ma la squadra neroverde è stata attenta, non rischiando mai di subire il pari, complice anche un po’ di imprecisione da parte dei salentini. Domenica sera si torna in campo nella terza giornata di campionato che vedrà il Lecce opposto all’Empoli allo stadio “Via del Mare.