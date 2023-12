Giallorossi in trasferta a Empoli, le parole di D’Aversa alla vigilia. I convocati

Manca il solo Alqvist che, nonostante l’ultimo spezzone di partita contro il Bologna si è fermato ancora una volta, ma è stato recuperato Kaba, anche se difficilmente partirà dal primo minuto, nella lista di convocati c’è anche Touba che la settimana scorsa era assente per motivi di famiglia.

Poco più di 24 ore e i giallorossi di mister Roberto D’Aversa scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Castellani”, nella sfida che li vedrà opposti all’Empoli, alla ricerca della vittoria che manca ormai da più di due mesi.

“Da quando è arrivato Andreazzoli, l’Empoli è migliorato sotto l’aspetto realizzativo, gioca con gli esterni stretti e dovremo essere bravi ad aggredire senza allungarci”, ha affermato l’allenatore alla vigilia della sfida.

“Per quel che riguarda le scelte, ci sono calciatori che mettono in difficoltà così come è giusto che sia, ma è sempre una buona notizia avere problemi di abbondanza.

Piccoli per il percorso che sta facendo avrebbe meritato di giocare dall’inizio, ma Krstovic si è sempre bene comportato, ma deve continuare a lavorare dimostrando il suo valore sia se parte dalla panchina che dal primo minuto.

Veniamo da tre risultati utili consecutivi, ma non bisogna ragionare su ciò che poteva essere, ma migliorare sugli errori e continuare il percorso sulle cose che sono andate bene. Questi tre pareggi devono portarci ad affrontare la partita mentalmente come abbiamo sempre fatto. È una gara non decisiva, ma molto importante, perché quest’anno la quota salvezza è aumentata.

Krstovic va servito di più e meglio, ma non bisogna ragionare sul calciatore solo sotto l’aspetto realizzativo, ma su come gioca e come partecipa a entrambe le fasi, poi la squadra deve lavorare affinché arrivino più palloni.

Kaba ha fatto un allenamento completo, sta migliorando e sotto l’aspetto del minutaggio faremo le giuste valutazioni.

Oudin e Rafia hanno caratteristiche simili, devo dire che in questo momento Remì, ha buoni numeri anche in fase difensiva, Rafia ha dimostrato oltre alle qualità tecniche anche resistenza alla corsa, possono partire entrambi dall’inizio e valuterò.

Almqvist ha sentito un crampo dove si è infortunato in precedenza, abbiamo fatto alcuni esami, non è emerso nulla, ma preferiamo non rischiare”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 26 calciatori per la sfida con i toscani, questo l’elenco

Portieri

Bracolini, Falcone, Samooja

Difensori

Baschirotto, Dermaku, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Oudin, Ramadani, Rafia,

Attaccanti

Banda, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza.