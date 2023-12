Contro l’Empoli i giallorossi non vanno oltre il pari. Le parole di D’Aversa nel post gara.

“Questo è il quarto pareggio di fila, volevamo dare continuità di risultati. C’è rammarico perché eravamo andati in vantaggio, ma alla fine il risultato è giusto e abbiamo anche rischiato di andare sotto. Pecchiamo un po’ di gioventù, il pari è giunto su una nostra doppia pressione inutile, poi, il fato ha voluto che il pallone toccasse il ginocchio di un nostro calciatore”, con queste parole mister Roberto D’Aversa commenta l’1-1 dei giallorossi contro l’Empoli, in una gara nella quale i suoi ragazzi erano passati in vantaggio, ma poi sono stati ripresi dalla compagine toscana grazie a un autogol di Rafia.

“Piccoli nella prima frazione ha sfiorato il gol diverse volte. Dopo al vantaggio avremmo dovuto essere più determinati nel portare a casa l’intera posta in palio. A volte bisogna fare in modo di vincere le partite sporche.

Banda in questo momento è imprescindibile. Rispecchia pienamente le caratteristiche di un esterno nel 4-3-3. Bisogna fare in modo di gestirlo al meglio, affinché tra Lecce e impegni con la Nazionale non si faccia male.

Sabato scenderemo nuovamente in campo contro il Frosinone e sarà una gara importante per entrambe le squadre. Sono contento per Eusebio Di Francesco, che ha sempre dimostrato di essere un grande allenatore”.

La ripresa della preparazione in vista della sfida contro i ciociari è fissata per questa mattina all’Acaya Golf Resort.