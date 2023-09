Mister Roberto D’Aversa commenta il primo stop stagionale del Lecce

Il Lecce crea non poche difficoltà ai bianconeri, li ingabbia, li fa giocare poco, ma nonostante tutto, esce sconfitto dalla “Allianz Arena”, a causa di un gol di Milik, scaturito da un calcio d’angolo inesistente.

Nel turno infrasettimanale aperto ieri proprio dalla partita contro la Juventus, arriva per i salentini la prima sconfitta in campionato.

“È stata una gara equilibrata che poteva terminare in pareggio. Siamo rammaricati per non averlo portato a casa, nel primo tempo abbiamo svolto un’ottima fase difensiva, ma abbiamo peccato quando avevamo il possesso della palla”, ha affermato mister Roberto D’Aversa al termine dell’incontro.

“Ripeto, abbiamo giocato una buona partita contro la Juventus che concorrerà fino all’ultimo per vincere lo scudetto e l’abbiamo messa in difficoltà.

Il calcio d’angolo da cui è scaturito il gol non c’era, così come il secondo cartellino giallo per Kaba che ci priverà di lui per la prossima gara. Ma non sono alibi e non abbiamo certo perso per questi episodi, a ogni modo sono state compiute valutazioni sbagliate.

Sono soddisfatto della fase difensiva ma, ripeto, potevamo creare di più”.

Gli allenamenti in vista della sfida di sabato pomeriggio contro i Campioni d’Italia del Napoli, riprenderanno questo pomeriggio presso l’Acaya Golf Resort.