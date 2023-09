Al via il turno infrasettimanale di A, il Lecce sfida la Juventus. Le probabili formazioni

Ancora poche ore e i giallorossi di mister Roberto D’Aversa, scenderanno sul terremo di gioco dello stadio “Allianz Arena”, nella sfida che li vedrà opposti alla Juventus.

Quello di oggi è il secondo impegno di un tour de force, che ha preso il via venerdì con la partita contro il Genoa e si concluderà sabato nel match del “Via del Mare” con i Campioni d’Italia del Napoli.

I giallorossi viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, dopo la vittoria contro il “Grifone”, mentre, i bianconeri sono reduci dalla sconfitta di Sassuolo.

“Un giusto entusiasmo che non deve trasformarsi in euforia”, ha affermato il tecnico dei salentini alla vigilia della partita, perché questo potrebbe creare distrazioni ed errori.

Qui Lecce

L’allenatore abruzzese, con ogni probabilità, schiererà lo stesso undici visto all’opera con gli uomini di Gilardino, con l’eccezione del ritorno di Baschirotto che ha scontato il turno di squalifica. Unico dubbio, potrebbe essere proprio l’impiego del difensore veneto a destra al posto di Gendrey – a cui nel caso verrebbe concesso un turno di riposo – per dare maggiore forza alla corsia destra. In questo caso ci sarebbe la conferma di Touba a fare coppia con Pongracic al centro del reparto arretrato.

Qui Juventus

Massimo Allegri potrebbe compiere un turn over, in difesa, quindi, potrebbe partite dall’inzio Rugani al posto di Gatti. In mediana Fagioli e sulle corsie esterne Weah e Cambiaso. In attacco, Milik dovrebbe affiancare Vlahovic

Probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Vlahovic. All. Allegri

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Kristovic, Strefezza. All. D’Aversa

Arbitro: Giua di Olbia

Calcio d’inizio alle 20.45. Diretta della partita su Dazn