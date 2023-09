Juventus-Lecce 1-0, salentini ingabbiano i bianconeri ma Milik li condanna alla prima sconfitta

Termina 1-0 per i padroni di casa la sfida tra Juventus e Lecce.

Dopo la gara vittoriosa contro il Genoa venerdì, questa sera i giallorossi di mister Roberto D’Aversa, sono stati impegnati nella gara del primo turno infrasettimanale della stagione che li ha visti opposti alla Juventus.

Le due compagni sono arrivati alla partita dello stadio “Allianz Arena” con umori differenti, i salentini sulle ali dell’entusiasmo dopo tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque giornate, mentre, i bianconeri reduci dalla sconfitta rocambolesca in casa del Sassuolo.

In occasione della sfida contro la formazione sabauda, il tecnico dei salentini ha ritrovato al centro della difesa Federico Baschirotto, ma non è questa l’unica novità, l’allenatore abruzzese ha compiuto un’autentica rivoluzione. Fuori Gendrey, Gallo, Rafia e Kaba e dentro Venuti, Dorgu, Blin e Oudin

La formazione iniziale

Il Lecce, si è quindi schierato con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Venuti, Pongracic, Baschirotto e Dorgu; Blin, Ramadani e Oudin in mediana; Almqvist, Krstovic e Strefezza a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

La gara si apre con un tiro centrale di Rabiot che Falcone para senza problemi. Al settimo, la girata di Chiesa termina a lato. Il figlio d’arte ci riprova all’11mo, ma il pallone ha stessa sorte di prima. Al 21mo il colpo di testa di Rabiot viene abbrancato in presa dall’estremo dei giallorossi. Un minuto dopo ci prova da 20 metri Milik, ma anche in questo caso il portiere dei salentini blocca. Al 23mo il 30 giallorosso respinge di piede su Chiesa. Al 24mo Falcone respinge su McKennie. Al 25mo bianconeri pericolosi con il diagonale di Chiesa di pochissimo largo. Al 40mo il portiere dei leccesi respinge con i pugni l’incornata di Rabiot.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

Al secondo minuto potenziale occasione per il Lecce. Lancio lungo per Almqvist, ma il calciatore svedese si allunga troppo la palla, che è preda di Szczęsny. Al 50mo il colpo di testa di Pongracic va fuori.

Juventus in vantaggio

Al i padroni di casa vanno in vantaggio. Cross da sinistra per i bianconeri la palla arriva a Rabiot, che di testa la dà Milik, che a pochi metri dalla porta deposita in gol.

Al 62mo triplice cambio per il Lecce, fuori Venuti, Oudin e Strefezza e dentro Gendrey, Rafia e Sansone.

Al 66mo il diagonale di Rabiot termina di poco fuori. Al 69mo Kaba prende il posto di Ramadani. All’82mo ultimo cambio per D’Aversa, fuori Blin e dentro Piccoli. Al 90mo l’inzuccata di Rabiot va fuori.

Giallorossi in 10

Al terzo minuto di recupero i salentini rimangono in inferiorità numerica. Kaba entra in area e cade, per il direttore di gara non ci sono dubbi, è simulazione ed estrae il secondo cartellino giallo nei confronti del francese.

Il Lecce era riuscito a ingabbiare la Juventus, impedendole di giocare, ma alla fine i bianconeri in mischia sono riusciti a segnare quel gol che gli ha regalato la vittoria e condannato alla prima sconfitta stagionale i giallorossi. Una gara preparata al meglio quella di questa sera, con la squadra di Allegri che ha dovuto faticare non poco per avere la meglio su capitan Strefezza e compagni, ma alla fine ci sono riusciti, nonostante i salentini non abbiamo mai mollato fine alla fine. Un’altra buona prova, comunque, che fa ben sperare per la sfida di sabato pomeriggio, quando, allo stadio “Via del Mare” arriveranno i Campioni d’Italia del Napoli.