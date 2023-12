Lecce-Frosinone 2-1, i giallorossi salutano il “Via del Mare” con la vittoria. In gol Piccoli e Ramadani

Termina 2-1 la sfida Lecce-Frosinone. Al vantaggio di Piccoli, risponde Kaio Jorge su penalty, ma Ramadani al 44mo della ripresa, trova il gol che segna la vittoria (le pagelle della gara). Vincere la partita, congedarsi per il 2023 dal “Via del Mare” nel migliore dei modi e, perché no, battere una diretta concorrente e assicurarsi il titolo simbolico di squadra rivelazione del Campionato di Serie A. Con queste motivazioni, i giallorossi di mister Roberto D’Aversa sono scesi sul terreno di gioco nella sfida che li ha visti opposti al Frosinone dell’ex Eusebio Di Francesco, che ha esordito da allenatore nel massimo torneo proprio sulla panchina salentina.

Il tecnico del Lecce si è visto costretto a fare a meno dello squalificato Gonzalez e dell’infortunato Almqvist, sostituiti rispettivamente da Blin e Capitan Strefezza. Nel reparto arretrato, è tornato dall’inizio Gallo. In attacco confermato Piccoli dal primo.

La formazione iniziale

Il Lecce si schierato quindi con il consueto 4-3-3 con Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo; Blin, Ramadani e Oudin al centro del campo; Strefezza, Piccoli e Banda a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è di Ramadani al quinto, ma il portiere blocca senza problemi.

Piccoli porta avanti il Lecce

All’11mo i giallorossi vanno in vantaggio. Piccoli riceve palla da Banda in area, spalle alla porta controlla e si gira, Turati riesce a parare, ma non a trattene la sfera che si insacca.

Var nega il rigore al Frosinone

Al 17mo paura in casa Lecce Ibrahimovic passa la palla di testa a Brescianini che viene atterrato da Gendrey in area di rigore, per il sig. Zufferli e calcio di rigore. Il direttore di gara, però, viene richiamato dal Var e dopo aver visionato le immagini, torna sui suoi passio e assegna un calcio di punizione ai giallorossi

Al 21mo il tiro a da trenta metri di Banda supera l’estremo frusinate, ma va a infrangersi sula traversa. Al 25mo Falcone si oppone al tiro di Soulè e al 26mo anticipa Ibrahimovic. Al 29mo il portiere giallorosso compie un miracolo sul tiro a botta sicura di Brescianini.

Pareggio del Frosinone

Al 33mo gli ospiti pareggiano. Contato in area tra Blin e l’ex Monterisi, l’arbitro lascia proseguire, ma anche in questo caso viene richiamato dalla sala Var eal termine del controllo assegna la massima punizione, dischetto si presenta Kaio Jorge, Falcone intuisce, ma il tiro è troppo angolato e va in gol.

Al 39mo, Banda spara alle stelle e si ripete al 41mo da ottima posizione. Al terzo minuto di recupero Lirola manda sopra la traversa.

Il secondo tempo

Nella ripresa i salentini scendono in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione. Al quinto salentini vicini al secondo gol con il tiro dal limite di Strefezza sul quale si oppone Turati. All’ottavo, sempre il capitano spara altissimo. Al 10mo il colpo di testa di Kaio Jorge viene parato senza problemi dal portiere dei giallorossi. Al 15mo, il colpo di testa Gendrey spalle alla porta di termina fuori. al 17mo pericolo in casa giallorossa, mischia in area, Blin liscia il pallone che va sui piedi di Soulé che manda fuori. Il colpo di testa di Baschirotto, su cross di esterno di Oudin va sopra il montante. Al 22mo il tiro telefonato di Banda viene parato senza problemi dal portiere. Al 25mo Oudin di testa non mette la giusta forza. Al 26mo salentini vicini a un nuovo vantaggio. Serpentina in area di Banda che mira al secondo palo e tira, ancora una volta la sfera supera l’estremo difensore, ma la sfera si infrange sul legno. Al 33mo Piccoli da buona posizione manda altissimo. Al 35mo, sempre il numero 91 dei salentini, solo davanti a Turati, manda alto. Al 35mo Gallo manda a lato dal limite. Al 37mo ospiti pericolosi con il rasoterra di Harroui. Al 43mo il neo entrato Krstovic manda fuori. Al 44mo Turati si oppone alla botta di Piccoli

Giallorossi in vantaggio

Al 44mo arriva il secondo vantaggio dei padroni di casa. Ramadani riceve palla e tira da trenta metri, la traiettoria inganna il portiere e la sfera termina in gol.

I giallorossi si congedano dal “Via del Mare” per il 2023 con il ritorno alla vittoria, Al vantaggio di Piccoli rispondono gli ospiti su rigore, ma dopo un secondo di assedio a un minuto dallo scadere regolamentare raggiungono la vittoria con Ramadani. Dopo quasi tre mesi senza successi si torna quindi alla vittoria. Sabato si torna in campo contro l’Inter.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 5 Pongračić, 6 Baschirotto, 10 Oudin 30 st Krstovic), 17 Gendrey, 20 Ramadani, 22 Banda, 25 Gallo, 27 Strefezza © (30 st Strefezza) , 29 Blin (30 st Kaba), 91 Piccoli (45 st Rafia). A disposizione: 21 Brancolini, 40 Samooja, 8 Rafia, 9 Krstovic, 11 Sansone, 12 Venuti, 18 Berisha, 19 Listkowski, 23 Faticanti, 26 Smajlović, 59 Touba, 77 Kaba. Allenatore: Roberto D’Aversa

Frosinone Calcio: 80 Turati, 4 Brescianini, 5 Okoli, 6 Romagnoli ©, 9 Kaio Jorge, 14 Gelli (45 st Kvernaze), 18 Soulè, 20 Lirola, 22 Oyono(14 pt Monterisi) , 27 Ibrahimovic (31 st Harroui), 45 Barrenechea. A disposizione: 1 Frattali, 31 Cerofolini, 7 Baez, 8 Lulic, 10 Caso, 16 Garritano, 17 Kvernadze, 21 Harroui, 24 Bourabia, 30 Monterisi, 47 Vanzelli, 70 Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Luca Zufferli sez. di Udine Assistenti: Davide Imperiale sez. di Genova – Marco Ceccon sez. di Lovere IV Ufficiale: Giacomo Camplone sez. di Pescara VAR: Paolo Mazzoleni sez. di Bergamo AVAR: Rodolfo Di Vuolo sez. di Castellammare di Stabia.

Marcatori: 11 pt Piccoli (Le) 33 pt Kaio Jeorge (F) (R) 44 st Ramadani (L)

Note: ammoniti 19 pt D’aversa (All. Le) 24 pt Okoli (F) 38 pt Ibrahimovic (F) 44 pt Barrenechea (F) 27 st Blin (L) spettatori 23.645,00 incasso .369.108,10