Le pagelle di Lecce – Frosinone. Ramadani al 90′ regala una vittoria bellissima

Una bellissima sfida, come dicono le pagelle, quella a cui hanno dato vita il Lecce di D’Aversa e il Frosinone dell’ ex Eusebio Di Francesco (la cronaca del match) La spunta il Lecce al 90′ con un gol dell’ albanese Ramadani che imbrocca il tiro e beffa il portiere ciociaro Turati. Ma i laziali sono stati un osso duro, abituati come sono al gioco. Proprio come il Lecce. Due squadre infarcite di giovani talenti che cercano sempre il risultato pieno. I Salentini vincono allo scadere e raggiungono quota 20 punti, una collocazione di classifica eccellente. Bravo l’allenatore che non smette mai di provare a superare l’avversario. Nel primo tempo i gol di Piccoli e Kaio Jorge su rigore.

Le pagelle

Falcone: 6,5

Gendrey: 6

Baschirotto: 6,5

Pongracic: 6,5

Gallo: 6

Oudin: 6

dall’ 83′ Krstovic: s.v.

Ramadani: 7,5

Blin: 6,5

dal 76′ Kaba: s.v.

Strefezza: 6,5

dal 76′ Sansone: 6,5

Piccoli: 7

dal 91′ Rafia: s.v.

Banda: 7