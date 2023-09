Lecce contro il Genoa nell’anticipo della quinta giornata, parla D’Aversa. I convocati

Mancheranno Banda, per lui infortunio ai flessori della coscia destra e Baschirotto, appiedato dal Giudice Sportivo, in pole per sostituirli scaldano i motori rispettivamente Strefezza e Blin, quest’ultimo arretrato in difesa. Poche possibilità, quindi, per Sansone, ancora a corto di fiato e Touba, per il resto, la formazione dovrebbe essere quella vista all’opera domenica scorsa a Monza.

Ancora poche ore e i giallorossi di mister Roberto D’Aversa scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nell’anticipo di campionato contro il Genoa del Campione del Mondo Alberto Gilardino.

“Il premio che ho ricevuto lo giro ai ragazzi, perché è un riconoscimento al loro lavoro. La gara di domani sarà difficile, il Genoa ha operato bene sul mercato, porta densità in fase difensiva e sfrutta le ripartenze, dovremo avere un atteggiamento equilibrato e bisognerà ragionare”, ha affermato l’allenatore alla vigilia.

“I calciatori la formazione la conosceranno domani, dispiace per quelli che non ci sono, ma bisogna parlare di quelli che andranno in campo, per quel che riguarda la difesa c’è ancora il dubbio tra Touba e Blin che ho già utilizzato in quel ruolo, devo prendere ancora la decisione finale.

Mi è dispiaciuto non aver fatto giocare Oudin, che a Monza si stava riscaldando per entrare, sta migliorando la forma fisica, si gioca domani sera e anche martedì e c’è la possibilità di fornirgli un po’ di minutaggio.

L’ultima volta che ho affrontato il Genoa ho vinto, ma adesso sono l’allenatore del Lecce, la gara di domani sarà importante per noi e non per i miei trascorsi, sarà uno scontro salvezza e avrà importanza per il nostro obiettivo finale.

Abbiamo svolto una programmazione diversa tra quelli chi giocato domenica e chi no, si lavora sempre in base agli impegni e l’ultima gara, per chi è sceso in campo, anche vista l’inferiorità numerica, è stata faticosa.

Banda farà accertamenti questo pomeriggio e poi ci sarà un resoconto, non voglio dare informazioni sbagliate.

Per Sansone vale lo stesso discorso di Oudin, dobbiamo essere bravi ad allenarlo e a utilizzarlo con il giusto minutaggio per non rischiare infortuni e rallentare il suo percorso di crescita”.

I convocati

Intanto il tecnico dei salentini ha convocato 26 calciatori per la gara di domani

Portieri

Borbei, Bracolini, Falcone

Difensori

Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Ouden, Rafia, Ramadani, Samek

Attaccanti

Almqvist, Burnete, Corfitzen, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza