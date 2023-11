Dopo la Roma, i giallorossi sfidano un’altra grande. La presentazione della gara con il Milan

Dopo aver affrontato una grande, il Lecce avrebbe avuto bisogno di fronteggiarsi con una squadra alla propria portata. Invece no. E forse sarà meglio così. Gli appassionati avranno sicuramente visto o appreso della vittoria in casa del Milan contro il Paris Saint Germain. Questa vittoria ha fatto il pieno di orgoglio e autostima ad una squadra che qualche ora prima aveva il morale sotto i tacchi. I giallorossi, però, sono usciti dall’Olimpico a testa alta, consci, in ogni caso, di aver messo sotto la Roma per larghi tratti del match. Quella di sabato sarà una sfida infuocata.

Sabato sarà anche la partita della lotta ai ‘doppiofedisti’. Si spera che negli anni sia scemata. Anche se, di base, la battaglia avrebbe anche i giusti ideali. Vogliamo pensare che comunque vada sarà uno spettacolo. Si prevede il sold out in ogni ordine di posto, persino di quelli a ridotta visibilità messi in vendita nelle ultime ore. Nonostante il caro biglietti contestato dagli ospiti, si prevede una nutrita presenza di pubblico di fede rossonera.

La squadra di mister D’Aversa, dopo la beffa di Roma dei tre minuti in pieno recupero, si è rimessa a lavoro. I ragazzi sono determinati e consci di quanto fatto ma anche di ciò che avrebbero potuto fare per impedire la sconfitta. La brutta notizia è che proprio ieri, il protagonista della partita di Roma si è fatto male. Ci vogliono ancora degli approfondimenti, tuttavia, Almqvist sembra avere un problema muscolare, probabilmente, uno stiramento. La sua assenza sconvolgerà i piani del mister che, però, potrà contare su altre bocche di fuoco. Strefezza e Sansone sono pronti per fare la propria parte contro il Milan. I rossoneri non se la passano meglio. Anche il loro esterno Pulisic parrebbe avere un problema muscolare che lo ha costretto ad uscire anzitempo nella sfida contro il PSG.

Mister Pioli ha già conosciuto i giallorossi e li ha affrontati sia in Serie B che in Serie A. Contro il Lecce ha perso una sola volta quando sedeva sulla panchina del Chievo. Nonostante le squadre importanti che ha allenato, contro i salentini ha totalizzato sette pareggi e tre vittorie. Nelle quattro volte in cui il suo Milan ha affrontato i giallorossi, non ha mai perso. C’è da ricordare il rapporto tra Pioli e il Direttore Corvino. Il Direttore di Vernole, ai tempi della sua seconda esperienza in Viola, scelse proprio mister Pioli per la panchina. Il rapporto, sul finire dell’esperienza di Pioli, fu, però, burrascoso. Ci furono varie incomprensioni che portarono i due a discutere animatamente, così come, all’epoca, riportava Firenzeviolasupersport.

Per Mister D’Aversa, il Milan rappresenta il primo amore. Da calciatore, fece la trafila nelle giovanili rossonere per poi ottenere il primo contratto da professionista senza mai scendere in campo in una gara di campionato. Da allenatore del Parma, mister D’Aversa ha incontrato il Milan e mister Pioli nella stagione 2019/2020 perdendo due volte. Anche sulla panchina della Sampdoria, mister D’Aversa è uscito sconfitto. Praticamente, il mister dei giallorossi ha voglia di rifarsi proprio con il suo Lecce. La gara di sabato avrà un sapore speciale. C’è tanta voglia in casa giallorossa, anche perché dopo la sosta delle nazionali dei primi di ottobre, è stato conquistato solo un punto. Bisogna riassaporare il sapore della vittoria. Che Davide, come nelle grandi occasioni, superi il maledetto Golia.