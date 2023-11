Lecce-Milan 2-2, giallorossi mai domi rimontano due gol. Ci pensano Sansone e Banda

Termina 2-2 la sfida tra Lecce e Milan, con i giallorossi che recuperano due gol di svantaggio e si vedono annullato dal var e dall’ arbitro Abisso il gol del sorpasso con Piccoli. A Giroud e Rejinders nella prima frazione, rispondono Sansone e Banda nella ripresa (leggi le pagelle).

Dopo la beffa di domenica sera contro la Roma, i giallorossi di mister Roberto D’Aversa, sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida contro il Milan di Stefano Pioli.

In casa salentina grande è il rammarico per l’occasione sfumata, mentre tra i rossoneri il morale è alle stelle dopo la vittoria, in Champions League contro il Paris Saint Germain. Naturale, quindi, che il Lecce abbia affrontato la gara allo scopo di mettersi alle spalle un periodo negativo e poco fortunato di tre sconfitte di fila, Coppa Italia compresa.

In occasione della gara, il tecnico abruzzese si è visto costretto a rinunciare al goleador di Roma, Pontus Almqvist, fermato da un problema muscolare; al suo posto, quindi, spazio a capitan Strefezza che è tornato sulla corsia destra. Per il resto la formazione è stata la stessa scesa in campo nella Capitale.

La formazione iniziale

Il Lecce, si è schierato quindi con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Dorgu; Rafia, Ramadani e Kaba in mediana, Strefezza, Krstovic e Banda a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Milan al secondo. Leao intercetta il passaggio di Krstovic e si invola, entra in area, si accentra e tira debolmente, con la sfera che termina fuori. Al settimo Banda ruba palla sulla trequarti, entra in area e tenta il cross, ma Maignan para. All’ottavo Rafia dal limite manda fuori. Al 14mo ospiti pericolosi, Pobega prende palla, entra in area, e tira, ma Falcone si oppone. Al 23mo ci prova Banda dal limite, ma l’estremo dei rossoneri si distende e abbranca. Un minuto più tardi il portiere francese para il tiro telefonato di Strefezza. Al 24mo Chukwueze, di testa manda alto.

Milan in vantaggio

Al 28mo ospiti in vantaggio. Percussione di Henrnandez che supera Gendrey, entra in area e crossa a mezz’altezza, sul pallone si avventa Giroud di petto che deposita a porta vuota.

Raddoppio rossonero

Al 36mo la compagine meneghina raddoppia. Reijnders recupera palla sulla trequarti, si invola al centro, entra in area, finta il tiro, si accentra tira, con la palla che passa tra le gambe di Falcone ed entra in porta.

Al 39mo milan a un passo dal terzo gol. Reijnders, sempre lui, prende palla, brucia tutti, entra in area e tira, la palla supera il portiere, ma si infrange contro il palo. Sull’azione successiva sono i giallorossi ad andare vicini al gol. ripartenza salentina, la palla viene servita a Gendrey che crossa rasoterra, sulla sfera si avventa Banda a botta sicura, ma Maignan compie un miracolo e respinge. Sull’azione successiva, Krstovic, da buona posizione spedisce alto. al primo minuto di recupero la punizione di Reijnders, termina a lato.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con i giallorossi che scendono in campo con lo stesso undici della prima frazione.

Al secondo di gioco, Chukwueze entra in area, sterza e tira, ma Falcone si distende e para. Al 13mo l’estremo leccese para su Pobega. Al 18mo pericolo per i salentini, Okafor prende palla, brucia il diretto marcatore e tira, ma Falcone si oppone.

Sansone accorcia

Al 21mo i giallorossi vanno in gol. Corner di Banda, sponda di testa di Blin per l’accorrente Sansone che sottoporta trafigge Maignan.

Pareggio salentino

Trascorrono solo quattro minuti che i salentini giungono al pareggio. Sansone ruba palla a centrocampo, serve Blin che scarica su Piccoli, la punta scuola Atalanta entra in area e serve Banda che prende la mira e con un tiro a giro trafigge l’estremo rossonero.

Al 32mo la punizione dal limite di Blin colpisce l’eterno della rete. Al 34mo Ramadani spara alle stelle e due minuti dopo fa lo stesso Piccoli. Al 40mo Lecce sfortunato. Cross di Banda, Sansone colpisce di testa, ma la palla supera Maignan e si infrange sul palo. Al 44mo Sansone da fuori, manda di poco fuori.

Rossoneri in 10

Al secondo minuto di recupero i rossoneri rimangono in inferiorità numerica. Giroud dice qualcosa all’arbitro e il direttore di gara, prima lo ammonisce, ma poi estrae il cartellino rosso.

Vantaggio annullato

A un minuto dal termine, il Lecce va in vantaggio. Piccoli riceve palla e da trenta metri scocca un missile che trafigge Maignan, il direttore di gara viene, però, richiamato al Bar e dopo aver visionato le immagini, annulla.

Un grandissimo Lecce, soprattutto nella ripresa, mette alle strette i più quotati avversari e in svantaggio di due gol raggiunge il pareggio. anche questa volta mister D’Aversa azzecca i cambi e rimonta lo svantaggio. Nonostante fosse sotto di due marcature, però, il Lecce non è mai stato dominato e ha sempre giocato, rendendosi pericoloso. Adesso ci sarà la pausa, si tornerà in campo il 27 novembre nella gara contro l’Hellas dell’ex tecnico Baroni.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 5 Pongračić, 6 Baschirotto, 8 Rafia (12 st Gonzalez), 9 Krstovic (18 st Piccoli), 13 Dorgu (39 st Gallo), 17 Gendrey, 20 Ramadani, 22 Banda (41 st Venuti), 27 Strefezza © (18 st Sansone), 77 Kaba (18 st Blin). A disposizione: 21 Brancolini, 40 Samooja, 10 Oudin, 11 Sansone, 12 Venuti, 16 Gonzalez, 18 Berisha, 19 Listkowski, 25 Gallo, 26 Smajlović, 29 Blin, 45 Burnete, 55 Dermaku, 59 Touba, 91 Piccoli. Allenatore: R. D’Aversa

A.C. Milan: 16 Maignan, 2 Calabria © (1 st Musah), 9 Giroud, 10 Leao (10 pt Okafor), 14 Reijnders, 19 Hernandez, 21 Chukwueze (Jovic), 23 Tomori, 28 Thiaw, 32 Pobega (26 st Florenzi), 33 Krunic. A disposizione: 69 Nava, 83 Mirante, 7 Adli, 8 Loftus-Cheek, 15 Jovic, 17 Okafor, 18 Romero, 42 Florenzi, 80 Musah, 95 Bartesaghi. Allenatore: S. Pioli

Arbitro: Rosario Abisso della sez. di Palermo Assistenti: Giorgio Peretti della sez. di Verona – Gamal Mokhtar della sez. di Lecco IV Ufficiale: Antonio Rapuano della sez. di Rimini VAR: Marco Guida della sez. di Torre Annunziata AVAR: Luigi Nasca della sez. di Bari

Marcatori: 28 pt Giroud (M) 36 pt Reijnders (M) 21 st Sansone (L) 25 st Banda (L)

Note: ammoniti 43 pt Hernandez (M) 45 Pt Ramadani (L) 17 st Strefezza (L) 35 Musah (M) 40 st Piccoli (L) 42 st Florenzi (M) 44 +1 Gonzalez (L) espulsi 42+2 Giroud (M) spettatori 26.484 incasso 630.716,10 angoli 3-1 per il Lecce recupero 2 pt 4 st.