D’Aversa, “Soddisfazioni solo con umiltà e lavoro”. I convocati della sfida contro la Salernitana

Tutti abili e arruolati, anche i nuovi acquisti giunti in settimana e adesso mister D’Aversa ha, si spera, l’imbarazzo della scelta.

Poco più di 24 ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida, la terza del Campionato 2023/2024, che li vedrà opposti alla Salernitana.

“Tutte le gare sono insidiose, non ci sono partite semplice. Quello di domani non è un impegno semplice, la Salernitana ha una rosa importante, che attacca la profondità, indipendentemente da tutto dovremmo essere bravi sui duelli personali, che è quello che non si è visto all’inizio del primo tempo di Firenze. In una gara si possono variare le situazioni. La società ha fatto molte operazioni, soprattutto dal punto di vista del progetto che prevede una squadra giovane e di proprietà”, ha affermato il tecnico nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Visto che abbiamo calciatori sono giovani, l’esperienza si ottiene solo giocando, ne siamo consapevoli, ma il percorso di crescita deve essere celere. Strefezza può ricoprire più ruoli in attacco, poi, come sempre, dipende dalle situazioni.

Kaba è subentrato sempre molto bene, ha avuto qualche difficoltà di ambientamento all’inzio, anche perché è un ragazzo un po’ timido. Sia lui che Krstovic sono in una buona condizione, ma parlo di minutaggio, domani saranno della gara se non dall’inizio a partita in corso.

Per quel che riguarda Oudin dobbiamo fare in modo che sia nelle condizioni massime in breve tempo. Ho parlato con lui e indipendentemente dal ruolo, credo che viste le sue qualità possa rendere al meglio nelle zone interne del campo.

La squadra deve eliminare i momenti in cui ha concesso, dobbiamo tenere sempre presente il nostro obiettivo, ci deve essere entusiasmo, ma non bisogna commettere gli errori che fatti nelle precedenti due gare e fare in modo di non fare sbagli personali, non possiamo concedere mai qualcosa agli avversari, nemmeno un secondo.

La Serie A di quest’anno ha alzato il suo livello ed è equilibrata, la quota salvezza sarà più alta, sulla mia squadra dico che è giusto e bello lavorare con l’entusiasmo dei buoni risultati, senza dimenticare tutto il lavoro svolto e sottovalutare l’impegno successivo. Nel momento in cui le compagini che lottano per la salvezza hanno fatto punti, bisognerà essere bravi a rimanere uniti e non perdere mai di vista il nostro obiettivo. Possiamo toglierci soddisfazioni, ma solo con il lavoro e l’umiltà”.

I convocati

Intanto, il tecnico per la sfida con i campani ha convocato 28 calciatori, questo l’elenco:

Portieri

Borbei, Bracolini, Falcone

Difensori

Baschirotto, Dermaku, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajilovic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Ouden, Rafia, Ramadani

Attaccanti

Almqvist, Banda, Burnete, Corfitzen, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Strefezza.