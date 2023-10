Lecce-Sassuolo 1-1, Krstovic risponde a Berardi. Giallorossi troppo spreconi

Termina 1-1 la sfida tra Lecce e Sassuolo con Krstovic che risponde al vantaggio di Berardi su penalty (leggi le pagelle dei giallorossi).

Dopo la batosta rimediata sabato pomeriggio contro il Napoli, questa sera, capitan Strefezza e compagni, sono scesi nuovamente sul terreno di gioco dello Stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti la Sassuolo.

Quella con la compagine modenese è stata l’ultima gara prima della sosta per gli impegni delle nazionali, un vero e proprio tour de force che ha visto impegnati i giallorossi, penalizzati dal calendario, in una serie di sfide a brevissima distanza l’una dall’altra.

Mister Roberto D’Aversa si è visto costretto, per la quarta volta di fila a fare a meno dell’esterno Lamek Banda, a cui si è aggiunto anche Alexis Blin, vittima di un infortunio nel corso della gara con i partenopei, ma ha ritrovato a centrocampo Mohamed Kaba, che ha scontato il turno di squalifica.

La formazione iniziale

Il Lecce, si è schierato quindi con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo; Rafia, Ramadani e Kaba in mediana; Almqvist, Krstovic, Strefezza a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il Lecce si affaccia subito nell’area avversaria al secondo di gioco con il colpo di testa fuori di Almqvist. Al 12mo Rafia dal limite manda alto. Al 13mo occasionissima per il Lecce, rimessa laterale, la palla viene passata a Strefezza che si gira e tira, Consigli respinge sulla testa di Krstovic, che a porta vuota non riesce a imprimere la necessaria forza al pallone, consentendo la parata all’estremo dei modenesi. Al 16mo Samu Castillejo manda alto da fuori. Al 18mo neroverdi pericolosi con il tiro di Racic e deviato in corner da Pongracic.

Sassuolo in vantaggio

Al 22mo gli ospiti vanno in vantaggio. Sul calcio d’angolo successivo alla deviazione di Pongracic, in mischia Baschirotto tocca il pallone con un braccio, il sig. Sacchi non ha dubbi e concede la massima punizione, confermata anche dalla sala Var. Sul dischetto si presenta Berardi che spiazza Falcone e trasforma.