Le pagelle di Lecce – Sassuolo. Super Consigli costringe al pari i giallorossi, ma Krstovic timbra ancora

Il Lecce di Roberto D’Aversa continua il suo percorso di crescita prendendosi un punto con il Sassuolo di Mister Dionisi al termine del pareggio per 1 a 1 al Via del Mare. A Berardi (che trasforma un penalty per evidente fallo di mano di Baschirotto) risponde il solito Krstovic che oltre al gol ( un compendio di senso della posizione, freddezza e precisione) gioca una partita di generosità agonistica e qualità. (Leggi la cronaca del match).

Va premesso che l’arbitraggio non ha convinto: il Sig. Sacchi è sembrato impreciso in più di un’occasione.

Un po’ sottotono il centrocampo con Kaba e Rafia che cedono alla distanza. Oudin che subentra all’ ex giocatore del Pescara non trova il colpo vincente, ma serve un paio di cross invitantissimi che solo l’imprecisione dei giallorossi sotto porta non trasforma in gol. Il Sassuolo ha dimostrato di essere una buona squadra, a tratti buonissima. Bene i difensori centrali (Pongracic quasi perfetto) e anche i laterali molto bravi nelle diagonali. Strefezza gioca a livelli ottimi, Almqvist un po’ stanco. Adesso la pausa che farà bene a tutti. Bravi ragazzi!

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 6,5

Pongracic: 7

Baschirotto: 6,5

Gallo: 6

dal 65′ Dorgu: 6,5

Kaba: 6

Ramadani: 6

Rafia: 6

dal 60′ Oudin: 6

Almqvist: 6

dall’ 85′ Sansone: s.v.

Krstovic: 7

dall’ 85′ Piccoli: s.v.

Strefezza: 6,5



Le foto dell’ articolo sono di Pierluigi Pinto.