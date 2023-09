Dopo la sosta il Lecce riparte dal Monza, parla d’Aversa. I convocati

Manca Demaku, eterno assente, insieme a lui Smajilovic, ma ci sono Sansone e, soprattutto Krstovic, la cui uscita in barella nella partita contro la Bulgaria aveva destato qualche preoccupazione, ma alla fine si è trattato di un semplice affaticamento.

Poco più di 24 ore e i giallorossi di mister Roberto D’Aversa scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Brianteo-U Power”, nella sfida che li vedrà opposti al Monza.

“Krstovic mi aveva rasserenato la sera stessa in cui è uscito in barella durante la partita della sua nazionale, ha avuto un problema risolto nell’immediato. La pausa mi è servita per migliorare la forma fisica di chi è arrivato più avanti e queste due settimane sono state utilizzate per questo”, ha affermato l’allenatore nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Solitamente quando un calciatore va in Nazionale, non è per fare una vacanza, poi, bisogna fare le rotazioni, ma questo dipende da diverse situazioni, tra cui gli allenamenti. Se qualcuno rientra affaticato faccio le mie scelte.

Faccio un ragionamento semplice, siamo in una posizione di classifica che non ci appartiene, dobbiamo goderci il momento, ma non bisogna distrarsi, abbiamo messo punti in cascina e ci saranno periodi durante il campionato nei quali dovremo essere equilibrati. Bisogna migliorare in alcuni aspetti e scendere in campo con la voglia di fare la prestazione, ho letto tanti complimenti, ma bisogna stare attenti perché possono distrarre. L’entusiasmo della tifoseriaci deve sempre essere, quando parlo di equilibrio, mi rivolgo agli addetti ai lavori.

Sansone ha fatto pochi giorni di allenamento e gli manca la partita e alcune situazioni di palla, poi valutazioni per un minutaggio minimo si possa fare. Domani dobbiamo andare a Monza senza presunzione, altrimenti ci faremo male.

A parte una parte del primo tempo con la Fiorentina, l’approccio alle gare è sempre stato buono. Sarà importante dobbiamo andare in Brianza ragionando sulla prestazione, poi, il risultato è una conseguenza. I complimenti del presidente mi hanno fatto piacere, personalmente esigo molto da me stesso e dai collaboratori, poi, figuriamoci, dopo un anno e mezzo in cui sono stato a casa.

La squadra di Palladino in fase difensiva gioca uomo su uomo e varia nelle scalate, è brava a sfruttare trequartisti e ampiezze per cercare la superiorità numerica ed è difficile da affrontare”

I convocati

Intanto il tecnico dei salentini ha convocato 27 calciatori per la gara di Monza.

Portieri

Borbei, Bracolini, Falcone

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Ouden, Rafia, Ramadani

Attaccanti

Almqvist, Banda, Burnete, Corfitzen, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza.