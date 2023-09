Il dopo Monza-Lecce, le parole di mister Roberto D’Aversa

Una buona prima parte di gara nella quale si è passati in vantaggio e si poteva anche realizzare il raddoppio e una seconda all’insegna della sofferenza, nella quale, anche a causa dell’espulsione di Federico Baschirotto, si è sofferto molto e rischiato l’imbarcata.

Può essere questa la sintesi della partita Monza-Lecce, in cui i giallorossi di mister Roberto D’Aversa, stringendo i denti e soffrendo veramente tanto, sono riusciti a portare a casa un pareggio prezioso, che li porta a essere, insieme a Inter e Juventus, squadra ancora imbattuta del torneo in corso.

“La gara si è divisa in due tronconi, il primo tempo durante il quale abbiamo giocato bene e commesso alcuni errori di scelta che hanno fatto sì che non segnassimo il secondo gol e la ripresa in cui abbiamo sofferto, soprattutto dopo l’episodio dell’espulsione di Baschirotto”, ha affermato il tecnico dei salentini al termine della gara.

“La bravura della squadra è stata quella di portare a casa il risultato soffrendo. È bello allenare la compagine più giovane della Serie A, ma qualcosina bisogna pagarla, questo comporta un po’ di mancanza di esperienza, che si può acquisire solo con il passare del tempo. In gara dobbiamo essere bravi a fare in modo che un episodio non possa cambiare il risultato finale e l’importante è volerlo

Dal campo il fallo di Baschirotto non sembrava rosso, non sono a far polemica, gli errori li possiamo commettere tutti, ma forse questa scelta ha inciso.

Non mi arrabbio per gli errori, ma per il metro di giudizio, perché, c’era un fallo simile a quello commesso da Federico su Banda e la decisione è stata diversa. Rappresento un club, una città ed è giusto lanciare un messaggio”.

Gli allenamenti riperderanno questa mattina presso l’Acaya Golf Resort. A partire da questa seduta, il calciatore della Primavera Daniel Samek, sarà aggregato alla prima squadra.