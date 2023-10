Dopo la pausa, il Lecce riparte dall’Udinese, parla D’Aversa. I convocati

Rientra Banda, anche se difficilmente giocherà dall’inizio. Per Blin bisognerà ancora aspettare, insieme al centrocampista francese mancherà, naturalmente, Dermaku, mentre tra i convocati torna Smajlovic e Faticanti è stato riaggregato alla prima squadra.

Poco più di 24 ore e i ragazzi di mister Roberto D’Aversa scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Friuli”, nella sfida che li vedrà opposti all’Udinese.

“I calciatori rimasti qui hanno lavorato bene durante la pausa. Chi è stato convocato e ha giocato ha conservato una buona condizione. In nazionale gli allenamenti non sono intensi come con la propria squadra, ma a me interessa l’aspetto mentale e tutti i ragazzi sono rientrati bene”, ha affermato il tecnico alla vigilia della partita.

“La classifica dei friulani non rispecchia i valori della squadra e per questo dovremo avere voglia e determinazione di andare a fare risultato su un campo difficile.

Il nostro obiettivo è la salvezza e non possiamo affrontare una partita del massimo campionato senza la giusta mentalità, indipendentemente dalla classifica di chi si va ad affrontare.

Per la gara di domani ho due, tre dubbi. Questo significa che la squadra lavora bene. È sempre meglio avere dei dubbi che dover decidere in emergenza. Oudin e Sansone sono in condizioni ottime. Bandadovrà essere valutato, ma è disponibile”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 27 calciatori per la sfida con i bianconeri, questo l’elenco:

Portieri

Bracolini, Falcone, Samooja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Majlovic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani, Samek

Attaccanti

Almqvist, Banda, Corfitzen, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza.