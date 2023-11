Contro l’Hellas centrocampo da rifare. Le parole di mister D’Aversa alla vigilia. I convocati

Mancherà Ramadani squalificato, con lui anche Almqvist, e Kaba, quindi, per mister Roberto D’Aversa centrocampo da rifare.

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, poco più di 24 ore e il Lecce scenderà sul terreno di gioco dello stadio “Bentegodi”, nella sfida che lo vedrà opposto all’Hellas dell’ex tecnico Marco Baroni che, nelle ultime due stagioni alla guida della compagine salentina, ha vinto un torneo di Serie B e conquistato la salvezza in A.

“Due terzi del centrocampo è stabilito, c’è il dubbio solo su un calciatore, per il resto Oudin in settimana ha lavorato bene, come del resto tutti i ragazzi”, ha affermato l’allenatore alla vigilia.

“Come sempre dovremo essere pronti sia a livello fisico che mentale, il Verona giocherà davanti al suo pubblico che lo sosterrà. Bisognerà scendere in campo con personalità per fare la prestazione. In queste sfide i punti valgono doppio.

Antonio Conte ha parlato bene di tutti, del club e della Dirigenza e spero di vederlo nuovamente quanto prima in questo campionato.

Berisha in Nazionale ha rimediato due punti di sutura e lo stiamo valutando per domani.

Per quel che ha fatto nelle ultime partite, Sansone meriterebbe di giocare dall’inizio e sto decidendo se ‘partire’ con lui.

La gara sarà importante, ma non perché l’allenatore dell’Hellas è Baroni e mi auguro di scrivere pagine importanti per questa società come ha fatto lui. Al ‘Bentegodi’ sarà uno scontro diretto e loro ci aspettano per uscire dai loro problemi. con Roma e Milan abbiamo lasciato per strada cinque punti, tre per nostri demeriti e due con i rossoneri per i motivi che sapete, ma non voglio fare polemica.

Blin sarà titolare al centro della mediana, Piccoli durante la pausa ha lavorato molto bene e Krstovic lo posso valutare per come si è allenato negli ultimi giorni”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 23 calciatori per la sfida con i gialloblù, questo l’elenco:

Portieri

Borbei, Brancolini, Falcone, Samooja.

Difensori

Baschirotto, Dermaku, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti.

Centrocampisti

Berisha, Blin, Faticanti, Gonzalez, Oudin, Rafia.

Attaccanti

Banda, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza.