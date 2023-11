Verona-Lecce, un pari che lascia l’amaro in bocca. Le parole di D’Aversa nel post match

Un Lecce che non sa più vincere, passa in vantaggio per ben due volte e in entrambi i casi si fa rimontare dal Verona, la squadra più in crisi del torneo.

Ma c’è di più!!! I giallorossi hanno rischiato anche di perdere la partita, se non fosse stato per Wladimiro Falcone che, colpevole sul gol del primo pareggio, nel finale si fa perdonare e si riscatta con una serie di parate che salvano il risultato.

“Nel primo tempo siamo stati ingenui, abbiamo avuto occasioni per raddoppiare, ma è arrivato il pareggio. Sulla seconda marcatura, invece, avremmo potuto evitare il fallo”, ha affermato mister Roberto D’Aversa al termine della sfida.

“Bisogna avere più cattiveria e chiudere le partite quando lo si può fare. Nelle ultime gare, soprattutto con la Roma e oggi, abbiamo lasciato qualcosa per strada.

Banda e Sansone possono giocare su entrambe le fasce, nella prima frazione li ho invertiti in base alla posizione di Terraciano.

Piccoli e Strefezza sono entrati in un momento delicato della partita. Roberto non è molto fortunato ultimamente, ma deve continuare a lavorare come sta facendo, in questo modo potrà arrivare il doppia cifra”.

Gli allenamenti in vista dell’incontro di domenica contro il Bologna, riprenderanno questa mattina presso l’Acaya Golf Resort.