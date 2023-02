Baroni, “Atalanta grande club. Chiave della partita andare a mille e non sbagliare”. I convocati

Mancheranno i soliti Pongracic e Dermaku che ieri si è operato all’ernia, poi, è questa è una vera e propria tegola, Umtiti, fermato da una lieve contrattura alla coscia destra, in mediana si registra la squalifica di Gonzalez e in attacco bisognerà vedere se Strefezza ha recuperato dall’influenza.

Poco meno di 24 ore e nel lunch match di domani, i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco del “Gewiss Stadium” nella sfida che li vedrà opposti all’Atalanta.

“Abbiamo programmato un giorno di riposo, perché ci siano allenati domenica. Umtiti ha avuto un affaticamento, non ha recuperato pienamente e non lo abbiamo convocato a scopo precauzionale. Maleh, invece, è a completa disposizione”, ha affermato mister Baroni nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Incontriamo la squadra più in forma in assoluto, bene allenata, in salute e che corre forte, conosciamo le difficoltà, vedremo cosa mettere dentro la partita e andremo lì per fare una prestazione di livello.

Sono contento delle prestazioni di Colombo, ma non ho dimenticato Ceesay, ci ha dato tanto e potrebbe essere della partita, si è allenato bene e ha recuperato completamente dal problema al tendine.

Abbiamo preso in difesa ragazzi straordinari, prediligendo profili che condividono i nostri valori, lavorano e migliorano e presto ci daranno un contributo importante.

Non possiamo pensare mai alla gara successiva, credo a un gruppo che si allena che non vede l’ora di scendere in campo, se ci sono assenze è un’occasione per chi gioca meno e si prepara sempre al massimo.

Domani valuteremo le condizioni di Strefezza, ha avuto un affaticamento, poi, una volta ripresosi è stato colpito dall’influenza, se non parte subito entra a gara in corsa.

Non penso che le assenze incideranno tra i nerazzurri, chi manca è sostituito con calciatori all’altezza. Per fare risultato i grandi club e metto l’Atalanta tra questi, qualcosa devono lasciare, ma noi dovremo essere a mille per approfittare di questo.

La gara dell’andata ci ha fatto acquistare consapevolezza che giocando in questo modo avremmo potuto dire qualcosa

Tuia può sostituire Umtiti, è con noi da tanto e può dare tanto, ma valuto altre soluzioni, ma quando parlo di difesa mi riferisco all’intera squadra e preferisco parlare di sistema difensivo.

Negli ultimi metri occorre qualità, a volte i gol li inventano i calciatori, ma bisogna pensare a migliorare nel lavoro nella qualità e nella capacità di scelta.

La chiave della partita sarà non sbagliare nulla e forse neanche basterà, ma da quello bisogna partire. Queste sono gare talmente belle per noi che dal punto di vista della prestazione non possono essere sbagliate.

Askildsen sta bene e sarà in ballottaggio con Maleh, ma come sempre chi non parte poi entra, bisogna ridurre la differenza tra chi gioca dall’inizio e chi subentra.

Nella Primavera ci sono molti giovani interessanti, il Direttore Corvino ha lavorato tanto per il Settore giovanile e anche gli Allievi stanno facendo molto bene. Oggi viaggeremo con i ragazzi di Coppitelli e per noi sarà un motivo in più per unire tutte le componenti”.

I convocati

Intanto il tecnico toscano ha convocato 24 calciatori per la partita contro i nerazzurri: Portieri: Bleve, Falcone, Brancolini; difensori: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Tuia, Ceccaroni, Romagnoli; centrocampisti: Askildsen, Blin, Hjulmand; Helgason; Maleh; Attaccanti: Banda, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Voelkering, Ceesay.