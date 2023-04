Empoli-Lecce 1-0, basta il rigore di Caputo. Giallorossi ancora incapaci di reagire e tirare in porta

In una gara avara di emozioni, basta il rigore di Ciccio Caputo per regalare il successo ai padroni di casa, con i giallorossi incapaci di reagire e tirare in porta. Termina 1-0 per l’Empoli la sfida che lo ha visto opposto al Lecce (leggi le pagelle).

Cercare di ritornare a fare punti contro una diretta concorrente e interrompere quella serie negativa che ha visto la squadra perdere quattro volte di fila.

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, questa sera i giallorossi sono scesi in campo nella sfida che li ha visti opposti all’Empoli di Zanetti. La compagine toscana ha vissuto lo stesso periodo dei salentini con zero punti conquistati nelle ultime quattro gare ed è per questo che capitan Hjulmand e compagni, dopo due settimane in cui hanno un po’ rifiatato, sono scesi in campo con l’obiettivo di ritornare alla vittoria o per lo meno, mettersi alle spalle un periodo negativo e approfittare delle sconfitte di Cremonese, Sampdoria e Verona, per aumentare il distacco dalla zona retrocessione.

In occasione della sfida, mister Marco Baroni, si è visto ì costretto a fare a meno di Umtiti e Maleh squalificati. L’allenatore ha quindi deciso di affiancare Tuia a Baschirotto; altra novità l’impiego dall’inizio di Pezzella al posto di Gallo e, infine, ha preferito Banda all’ex di turno Di Francesco.

La formazione iniziale

Il Lecce si è schierato quindi con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Tuia e Pezzella; Blin, Hjulmand e Gonzale in mediana; Strefezza, Colombo e Banda a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è di Strefezza all’ottavo che termina alto. Al 15mo ci prova Ciccio Caputo, ma il tiro non impensierisce Falcone. Al 19mo la punizione dal limite di Marin sbatte sulla traversa. Al 23mo il tiro di Marin da posizione defilata va sopra la traversa e tre minuti dopo lo stesso calciatore dalla distanza colpisce i cartelloni pubblicitari. Al 32mo su una ripartenza empolese Akpa Akpro manda alta e al 33mo, Baldanzi stoppa, si coordina e tira, ma Falcone para. Al 40mo Blin tira sotto misura, ma la sfera è rimpallata da Bandinelli e termina in corner. Al 41mo padroni di casa vicini al vantaggio. Ripartenza dei toscani, la palla arriva a Capito che si accentra e tira, ma l’estremo difensore dei salentini compie un miracolo e devia in angolo.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra le file giallorosse. Fuori Banda e dentro l’ex Di Francesco.

Al 55mo il tiro di Di Francesco termina fuori. Al 58mo il diagonale di Baldanzi è debole e il 30 giallorosso para senza problemi.

Padroni di casa in vantaggio

Al 60mo Parisi entra in area giallorossa e Hjulmand in ritardo, lo stende, per il sig. Fabbri è calcio di rigore, sul dischetto si presenta Caputo che con un tiro centrale, ma potente insacca alle spalle di Falcone e porta in vantaggio i toscani.

Al 67mo Empoli ancora pericolo. Colpo di testa di Piccoli, Falcone respinge, sulla sfera si avventa Bandinelli che però tira debolmente e fallisce il raddoppio. Al 76mo la rovesciata di Di Francesco va fuori. Al 79mo cambio per il Lecce fuori Colombo e dentro Ceesay.

Ancora una prova incolore del Lecce, un’altra partita senza un tiro e con una squadra incapace di portare il minimo pericolo alla porta avversaria. In una sfida fino al 60mo avara di emozioni, un fallo di Hjulmand decreta un penalty che consente ai padroni di vincere e amministrare senza problemi la partita. Molto preoccupante la situazione dei salentini che da cinque gare sono abbonati alla sconfitta ma, soprattutto, non riescono a creare gioco, specialmente in attacco. Fortuna vuole che le ultime tre in classifica non riescano a fare meglio, facendo sì che i ragazzi di mister Marco Baroni, scendano in campo solo per onor di firma. Venerdì si torna in campo nella sfida casalinga con la capolista Napoli.