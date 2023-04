Empoli – Lecce, le pagelle. Per i giallorossi una sconfitta ‘stupida’ e pericolosa

Il Lecce esce con una sconfitta dal ‘Castellani’ di Empoli causata da un rigore messo a segno da Ciccio Caputo dopo un inutile fallo in area di Hjulmand fiscalmente punito dall’arbitro Fabbri. Ancora una volta i giallorossi sono stati nulli in attacco, come indicano le pagelle del match; il portiere toscano Perisan non è mai stato impensierito (leggi la cronaca del match).

Banda, Strefezza, Colombo, Oudin, Di Francesco e Ceesay non riescono a centrare lo specchio della porta avversaria. Ci si aspettava ben altro approccio dopo le sconfitte di Cremonese, Samp ed Hellas Verona. Il Lecce guarisce il ‘mal di vittoria‘ dell’Empoli e si inguaia dal punto di vista psicologico. La classifica dice ancora +8 sulla terzultima ma la paura di essere risucchiati comincia a farsi sentire. Sembrava incanalata su un pallido 0 a 0 la partita quando ad inizio ripresa i salentini si sono fatti ‘uccellare’ da un parapiglia in area di rigore. Un gioco da ragazzi per Caputo trasformare dagli undici metri. Ancora più grave la mancanza di reazione. Purtroppo i difetti del Lecce resta o sempre gli stessi, a cominciare dalla sterilità offensiva.

Le pagelle

Falcone: 6,5

Gendrey: 6

Tuia: 6

Baschirotto: 6

Pezzella: 5,5

dall’ 89′ Gallo: s.v.

Blin: 6

dal 73′ Helgason: s.v.

Hjulmand: 5

Gonzalez: 5,5

Strefezza: 5,5

dal 73′ Oudin: s.v.

Colombo: 5,5

dal 79′ Ceesay: s.v.

Banda: 5

dal 46′ Di Francesco: 5,5