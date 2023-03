Alla vigilia di Inter-Lecce parlano Sticchi Damiani e Baroni. I convocati per la trasferta di Milano

Mancherà per la prima volta dall’inizio del Campionato Baschirotto, ma ci sarà Di Francesco, che ha scontato il turno di squalifica, per il resto Umtiti tornerà dall’inizio in coppia con il confermatissimo Tuia e dovrebbero partire dall’inizio anche Maleh e Ceesay. Poco più di 24 ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Meazza” nella sfida che li vedrà opposti all’Inter, una gara che ha fatto un po’ discutere in settimana per vicende extracalcistiche sulle quali, prima dell’inizio della conferenza stampa dell’allenatore, ha voluto prendere la parola il Presidente del sodalizio di “Via Costadura” Saverio sticchi Damiani.

“All’esito della seconda decisione del Tar, è ripresa la vendita dei biglietti. Allo stato i tagliandi venduti sono 4.361; ai 345 tifosi che hanno fatto pervenire la richiesta di rimborso entro le ore 14.00 del 1° marzo, sono stati annullati e rimborsati i tagliandi, ma possono acquistare nuovi titoli; per gli 838 che l’hanno fatta richiesta dopo le 14 del 1° marzo, non è stata processata e i biglietti non sono annullati”, ha commentato il Presidente.

“A me dispiace che non ci saranno altri supporter che avrebbero voluto partecipare, abbiamo fatto più del possibile, è forse il primo caso che una società si è appellata al Tar e non c’è bisogno di commentare altro, basta vedere il decreto che spiega tutto. Invito a leggere le motivazioni, noi abbiamo voluto difendere i nostri tifosi. Oggi il Tribunale ha dato a tutti un’opportunità: quella di vivere una trasferta bella e importante in maniera libera, che considero meritata e che va colta, invito tutti alla massima responsabilità possibile, comportandoci in maniera corretta, civile e pacifica”.

Al termine di questo commento è stata la volta del tecnico dei salentini Marco Baroni: “La squadra sta bene e si è preparata per una partita difficile contro una compagine di livello internazionale. Askildsen è rientrato e se tutto va bene Banda si aggregherà a noi domani mattina”, ha affermato.

“Lautaro è un giocatore pazzesco, ma la rosa dell’Inter è fortissima, la gara sarà difficile, ma è questa la sfida. Troveremo una formazione stramotivata, ma bisognerà mettere del nostro, soprattutto dal punto di vista dell’entusiasmo. Sono contento per i tifosi, perché abbiamo patito tanto per giocare queste gare ed è importante farne tutti parte.

Siamo contentissimi dei nuovi arrivati in difesa e progrediscono giorno dopo giorno nell’inserirsi, sono in rampa di lancio, ma penso che domani conterà il peso di chi gioca da più tempo. Maleh ha bisogno di continuità, perché è chiaro che quando non si disputano gare per un po’ si ha qualche problema, devo fare alcune valutazioni circa la mediana, ma come sempre, uno parte e l’altro entra, perché ci sarà da correre molto.

Tornerà Di Francesco e molto probabilmente si darà continuità a chi è partito dall’inizio con il Sassuolo.

Ai ragazzi ho detto che con un avversario così forte e in uno stadio così importante bisogna andare a fare una partita di compattezza e grande equilibrio e sono questi gli elementi per rompere l’argine e giocare secondo la nostra identità.

Potremo fare la differenza solo con una prestazione straordinaria, all’andata avevamo tante insicurezze, mancavano calciatori, però lo spirito deve essere quello, tolti i primi minuti. Sono gare che se l’avversario fa perdere l’equilibrio la partita diventa ingiocabile”.

I convocati

Intanto il tecnico toscano ha convocato 24 calciatori per la partita contro i nerazzurri: Portieri: Bleve, Falcone, Brancolini; difensori: Cassandro, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Tuia, Ceccaroni, Romagnoli, Umtiti; centrocampisti: Askildsen, Blin, Hjulmand; Helgason; Maleh, Gonzalez; Attaccanti: Banda, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Ceesay.