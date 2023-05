Juventus-Lecce 2-1, Ceesay risponde a Paredes ma il pari dura pochi minuti. Domenica c’è il Verona

Termina con il risultato di 2-1 la sfida tra Juventus e Lecce. A Paredes risponde Ceesay su rigore, ma la gioia del pareggio dura solo tre minuti, perché, con una magia Vlahovic segna il gol vittoria (leggi le pagelle dei giallorossi).

La Juventus per la zona Champions League, il Lecce per la salvezza. Sono state due squadre alla ricerca di punti, quelle che si sono affrontate sul terreno di gioco dello stadio “Allianz Arena” di Torino nel pomeriggio di oggi, nel corso della sfida del turno infrasettimanale del Campionato di Serie A.

In occasione della sfida in terra sabauda, mister Marco Baroni si è visto costretto a fare a meno dello squalificato Strefezza e dell’infortunato Gallo, spazio quindi, a Oudin che torna nel suo ruolo naturale di esterno e Pezzella sulla corsia sinistra di difesa. L’allenatore dei Salentini, inoltre, concede un turno di riposo a Gendrey, alle prese con qualche piccolo problema fisico, Blin e Di Francesco. Baschirotto torna ad agire nel ruolo di terzino, mentre, a fare coppia con Umtiti al centro della difesa c’è, per la prima volta dall’inizio, Romagnoli. Ceesay, infine ha agito da punta centrale.

La formazione iniziale

I giallorossi si sono schierati in campo con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; Baschirotto, Romagnoli, Umtiti e Pezzella nel reparto arretrato; Gonzalez, Hjulmand e Maleh in mediana; Oudin, Ceesay e Banda a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il Lecce si fa vedere nei minuti iniziali e al terzo va in gol con Ceesay, pescato da Oudin, ma il direttore di gara, annulla per il fuorigioco del Gambiano. All’ottavo il pallonetto di Kostic va fuori.

Padroni di casa in vantaggio

Al 15mo la Juventus va in vantaggio. Fallo di Maleh su Kostic e l’arbitro assegna la punizione. Sulla palla si presenta Paredes, la sfera calciata dall’ex Psg supera la barriera e rimbalza davanti a Falcone e si insacca in rete. Al 24mo gli uomini di Allegri servono il raddoppio. Fagioli prende palla e crossa millimetricamente all’indirizzo di Miretti che controlla e mette in rete, ma il Sig. Forneau annulla per offside.

Pareggio giallorosso

Al 37mo arriva il pareggio della compagine salentina. Fallo di mano di Danilo in contrasto con Gonazalez, l’arbitro assegna la massima punizione e sul dischetto si presenta Ceesay, che di sinistro angola alla perfezione e trafigge l’estremo dei sabaudi

Bianconeri ancora avanti

La gioia per il pareggio dura poco, perché, al 40mo i bianconeri tornano in vantaggio. Cross di Kostic e girata al volo di Vlahovic che indovina l’angolo giusto alla destra di Falcone, che nulla può fare per evitare la marcatura.

Al 45mo il colpo di testa di Danilo va a lato. Al primo minuto di recupero il tiro di controbatto di Miretti va alto.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

Al 49mo bianconeri vicini alla terza marcatura. Bremer ha la meglio su Romagnoli e serve Miretti che liberissimo manda fuori. Al 53mo i salentini tornano a farsi vedere dalle parti di Szczesny, botta mancina di Baschirotto, l’estremo bianconero respinge, la palla arriva a Pezzella che calcia sul palo lontano, ma Ceesay non arriva per poco e il tiro va fuori. Al 58mo giallorossi nuovamente pericolosi. Traversone su corner di Oudin, Ceesay viene lasciato solo, ma il suo colpo di testa è troppo angolato e sfila fuori. Al 60mo doppio cambio per mister Baroni, fuori Gonzalez e Maleh e dentro rispettivamente Di Francesco e Blin, con Oudin che arretra in mediana e Banda che si posiziona sulla corsia sinistra d’attacco. Al 63mo Lecce graziato dalla traversa. Corner di Paredes e stacco di testa di Danilo, ma il pallone si infrange contro il legno. Al 71mo esce Pezzella ed entra Ceccaroni. Al 75mo giallorossi a un passo dal pareggio. filtrante di Hjulmand, Oudin fa velo all’indirizzo dell’accorrente Ceesay, ma prima che il gambiano possa mettere in rete, Bonucci, con una scivolata, manda la sfera in corner. Al 78mo Paredes in corsa manda fuori. Al 79mo corner di Oudin, colpo di testa centrale di Ceesay, ma Szczesny respinge d’istinto. All’84mo Falcone devia in corner la staffilata di Kostic. Al primo minuto di recupero Falcone nega il terzo gol a Vlahovic.

I giallorossi escono sconfitti dalla partita contro la “Vecchia Signora“, il penalty di Ceesay aveva illuso, ma ci ha pensato Vlahovic a regalare la vittoria ai bianconeri. Nonostante il divario tecnico tra le due compagini, i giallorossi hanno sempre tenuto vivo l’incontro, creando qualche grattacapo ai ragazzi di Allegri che, però, sono riusciti ad aggiudicarsi l’intera posta in palio. Domenica sera si torna in campo nella sfida salvezza contro il Verona.