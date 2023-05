Le pagelle di Juventus – Lecce. Bianconeri di ‘corto muso’ fermano uno scatenato Ceesay

Tutto come previsto, purtroppo. Una Juventus cinica esce dalla crisi di risultati battendo i salentini di ‘corto muso’. (la cronaca del match). Finisce 2 a 1 per la squadra di Massimiliano Allegri che passata in vantaggio con Paredes si era fatta raggiungere da un rigore di Ceesay prima di effettuare il definitivo sorpasso con Vlahovic sfuggito alle maglie della difesa di Baroni.

Non hanno sfigurato i giallorossi all’Allianz Stadium di Torino e in alcuni frangenti hanno anche impensierito la Vecchia Signora che certo non sta passando un bel momento. Bella prova di Ceesay che ha trasformato un penalty che si era procurato, si è visto annullare un gol per fuorigioco in apertura e ha dato parecchi grattacapo ai difensori bianconeri. Banda e Di Francesco (quando è entrato) non lo hanno aiutato. Buona la prova della difesa che ha contenuto l’attacco di Allegri anche se sul gol del centravanti serbo si poteva fare meglio. Finalmente si sono visti Romagnoli e Ceccaroni anche se, al solito, è toccato a Baschirotto e Umtiti cantare e portare la croce. Bravi Oudin e Hjulmand, da Maleh ci si aspettava un po’ di più.

Messa in soffitta la partita con la Juventus, il Lecce deve concentrarsi sul Verona per domenica. E Strefezza per fortuna tornerà tra i titolari.

Le pagelle

Falcone: 6

Romagnoli: 6

Baschirotto: 6

Umtiti: 6,5

Pezzella: 6

dal 71′ Ceccaroni: s.v.

Oudin: 6,5

Hjulmand: 6

Maleh: 5,5

dal 61′ Blin: 6

Banda: 6

Ceesay: 7

Gonzalez: 5,5

dal 61′ Di Francesco: 6