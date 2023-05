Il dopo Lazio-Lecce. Baroni, Baschirotto e Sarri commentano la gara dell’Olimpico

Sarebbero bastati poco meno di due minuti e forse la salvezza sarebbe stata più tranquilla, invece, il gol quasi allo scadere di Milinkovic-Savic (la cronaca del match), condanna i giallorossi a soffrire, sperare che il Milan batta lo Spezia questo pomeriggio, per poi rimandare tutto alla sfida di domenica prossima, proprio contro la formazione ligure.

Con una buona prestazione allo stadio Olimpico (le pagelle) i giallorossi pareggiano contro la Lazio, in una gara a tratti dominata e dalle mille emozioni. Passati in svantaggio, dopo che Strefezza aveva sbagliato un calcio di rigore, gli uomini di Baroni pareggiano a pochi secondi dallo scadere della prima frazione con Oudin, ribaltano il risultato nei primi minuti della ripresa, sempre con il francese e non soffrono fino al 60mo, poi, i biancocelesti iniziano a prendere campo, mettono all’angolo i salentini e raggiungono un meritato pari quasi allo scadere. C’è rammarico, certo, ma il risultato è quello giusto.

“Faccio i complimenti alla squadra, il Lecce è stato sempre alto, negli ultimi minuti si poteva fare meglio, loro, poi, hanno iniziato a mettere dentro palloni e noi abbiamo patito la situazione. Ma abbiamo fatto la prestazione come volevamo noi”, ha affermato l’allenatore dei salentini al termine della gara.

“Continuo a dire che abbiamo sempre giocato bene, questo è un campionato difficile per noi e, nonostante ciò, i ragazzi sono stati bravissimi, capita che non si vinca. In casa siamo stati penalizzati oltremisura da alcuni episodi, ma bisogna giocare le ultime gare con questo piglio.

Abbiamo tanti giovani e tanti esordienti e il nostro calcio deve essere aggressivo, Oudin è arrivato da esterno e sta facendo molto bene la mezz’ala. Ho una società e un’area tecnica che fanno lavorare serenamente e questa serenità l’abbiamo trasferita al gruppo. Devo sempre ringraziare i calciatori che partecipano sempre e lavorano sodo. Vogliamo giocarcela fino alla fine con questo spirito. Non bisogna guardare gli altri perché si rischia di perdere energie, adesso stacchiamo un giorno e poi riprenderemo con la stessa voglia”.

Rammaricato, ma al tempo stesso soddisfatto per la prestazione, il difensore centrale Federico Baschirotto: “Ci abbiamo creduto fino all’ultimo minuto, c’è rammarico, ma siamo contenti di aver portato a casa un punto su un campo difficile. Continuiamo con il nostro lavoro basato sulle prestazioni e sulla grinta. Domenica ci sarà una partita importante, ma non bisogna avere paura e ci deve essere la consapevolezza di poter vincere quella sfida come le altre due che rimangono”.

Ultimo a parlare, poi, il tecnico dei capitolini Maurizio Sarri: “Sono soddisfatto per alcuni momenti della partita. Non mi sono piaciuti gli ultimi secondi della prima frazione e nel secondo tempo abbiamo sbagliato l’approccio all’inizio, abbiamo pareggiato troppo tardi, è un momento difficile, ma sotto certi punti di vista oggi c’è stato un risveglio. Per noi Immobile e Milinkovic-Savic sono fondamentali, i segnali fatti vedere da loro sono fortemente incoraggianti e nelle ultime gare possono essere armi importanti. Dobbiamo giocare punto su punto e andare oltre questo periodo.

A livello di gestione delle partite siamo sempre stati un po’ strani ed è uno degli aspetti del fatto che perdiamo punti. Abbiamo tirato fuori un punto da una sfida che sembrava persa e può essere pesante alla fine. Non bisogna mai perdere la positività”.

Il Lecce riprenderà gli allenamenti in vista della partita con lo Spezia lunedì presso l’Acaya Golf Resort.