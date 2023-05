Lazio-Lecce 2-2, un super Oudin non basta. Biancocelesti pareggiano allo scadere

I giallorossi compiono quasi l’impresa ma a pochi secondi dal termine incassano il gol del pareggio laziale (le pagelle). Termina 2-2 la partita che ha visti opposti Lazio e Lecce.

Cercare di rimediare alla debacle interna contro il Verona nello scontro salvezza e riuscire – missione quasi impossibile – a fare risultato, sperando, poi, che le dirette concorrenti possano incappare in qualche passo falso.

Con queste premesso, nella serata di oggi, i giallorossi sono scesi in campo sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, nella sfida che li ha visti opposti alla Lazio.

All’andata, si è forse assistito alla migliore prestazione dei salentini in questo Campionato, ma il Lecce visto allora è evaporato, passato dal bel gioco e la determinazione ammirati in quell’occasione, a quello attuale, incapace di creare azioni da gol, senza mordente e in grado di fare solo quattro punti in undici partite, segnare altrettante marcature – due su penalty – e sempre alla mercè degli avversari.

In occasione della gara nella Capitale, mister Marco Baroni ha deciso di affidarsi a stessa difesa e centrocampo di domenica scorsa e cambiare ¾ dell’attacco, spazio dall’inizio, quindi, a Colombo al centro e Banda al posto di Di Francesco sulla corsia sinistra.

La formazione inziale

I salentini si sono schierati con il consueto 4-3-3 con: falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo; Blin, Hjulmand e Oudin in mediana; Strefezza, Colombo e Bada a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

La prima conclusione della partita è del Lecce al settimo con il sinistro dal limite di Oudin che finisce alle stelle.

Strefezza fallisce il vantaggio

Al 21mo l’occasione che può sboccare la gara. Blin anticipa Hysaj in area, l’albanese lo abbatte e per il sig. Maresca è calcio di rigore. Dopo due minuti di attesa per il check var, il direttore di gara conferma la massima punizione. Sul dischetto si presenta Strefezza, che angola troppo il tiro e spedisce a lato.

Lazio avanti

Al 34mo arriva l’immeritato vantaggio dei biancocelesti. Luisi Alberto riceve palla sulla trequarti, lancia Immobile che brucia senza problemi Baschirotto e solo davanti a Falcone non perdona.

Al 43mo capitolini a un passo dal raddoppio. Umtiti perde palla sulla trequarti, la sfera arriva Milinkovic-Savic che spalle alla porta si gira, ma Falcone, preso in controtempo, riesce a opposri di piede.

Oudin serve il pareggio

Al secondo minuto di recupero, a pochi secondi dal fischio finale, arriva il pali giallorosso. Gendrey riceve palla. Hjulmand conquista palla a centrocampo e passa a Gendre, l’esterno francese serve al centro Oudin che controlla e poco dal limite, con un rasoterra di sinistro, mette la palla all’angolino mancino di Provedel. Per il calciatore francese è la prima marcatura con la maglia dei giallorossi.

I giallorossi partono fortissimo e al 49mo l’estremo difensore biancoceleste, respinge con i pugni il tiro di Banda.

Oudin raddoppia

Al 51mo arriva il raddoppio dei salentini. Strefezza recupera palla, si invola verso l’area e serve Oudin che di piatto destro trafigge per la seconda volta Provedel.

Al 59mo Strefezza manda a lato. Al 60mo Milinkovic-Savic, di testa manda sull’esterno della rete. Al 67mo il rasoterra da fuori di Oudin viene parato senza problemi dal portiere biancoceleste. Al 68mo doppio cambio tra le file salentine. Fuori Banda e Colombo e dentro Ceesay e Di Francesco. Al 70mo il colpo di testa di Blin va sul fondo. Al 75mo Lazio pericolosa. Immobile riceve palla in area, danza tra i difensori salentini e tira a botta sicura, ma ancora una volta Falcone si oppone di piede. Al 77mo ancora due cambi per i giallorossi, fuori Strefezza e Gendrey infortunato e dentro Gonzalez e Romagnoli. Il difensore ex Parma affianca Umtiti al centro della difesa, con Baschirotto che si sposta a destra. All’80mo il portiere dei giallorossi para senza problemi il colpo di testa di Immobile. All’82no Helgason prende il posto del migliore in campo Remì Oudin. All’87mo Falcone abbranca in presa il mancino di Pedro. Al primo minuto di recupero Pellegrini dal limite manda alto. Al terzo di recupero giallorossi fortunatissimi. Pedro riceve palla e da fuori tira a giro, la sfera supera Falcone, ma va a infrangersi contro il palo.

Beffa quasi allo scadere

Al quinto minuto di recupero la compagine di casa pareggia. Cross in area giallorossi, nessuno difensore riesce a intercettare la sfera che arriva sulla testa di Milinkovic-Savic che a porta vuota segna.

Impresa doveva essere e impresa quasi è stata. I giallorossi in vantaggio vengono raggiunti dagli uomini di Sarri a poco più di un minuto dal termine. Grande protagonista della gara il francese Oudin, non solo capace di segnare la doppietta per i salentini, ma di condire la prestazione con importanti giocate, ma tutta la squadra, questa sera, ha ‘giratato’ a dovere. Domenica si torna in campo nello scontro diretto con lo Spezia.