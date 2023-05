Le pagelle di Lazio – Lecce. ‘Superman’ Oudin non basta, la Lazio pareggia al 94′

Finisce 2 a 2 l’anticipo di Serie A tra la Lazio di Sarri e il Lecce di Baroni (la cronaca del match). Una vittoria che sfugge ai salentini al 94′ per un colpo di testa di Milinkovic Savic che si insacca alle spalle di Falcone. Peccato, perché il Lecce aveva ribaltato la rete di Ciro Immobile e stava già assaporando il gusto di una vittoria benedetta. I due gol salvezza del Lecce non li avrebbe segnati Strefezza (che sbaglia pure un rigore sullo 0 a 0 per un fallo di Lazzari su Blin), Ceesay, Colombo, Di Francesco o Banda. I gol salvezza dei giallorossi sarebbero arrivati dritti dritti dalla Francia, da Remi Oudin, un esterno d’attacco di grande interesse pescato dalla società in quel di Bordeaux e che per ritagliarsi uno spicchio di visibilità ha accettato di fare la mezzala per Baroni. Due gol all’Olimpico contro i biancocelesti di Sarri che avrebbero significano una fetta grande, grandissima di salvezza e che avrebbero ipotecano la permanenza dei giallorossi nel prossimo campionato di Serie A. Invece la beffa del 94′ costringerà la banda di Baroni a rimandare tutto nella sfida interna contro lo Spezia, nella terzultima di campionato. Buona prova di Gendrey in difesa e di Blin a centrocampo. Incolpevole Falcone sui gol subiti.

Il Lecce si ferma a quota 32, +5 sulla terzultima, lo Spezia di Semplici impegnato con il Milan di Pioli.

Le pagelle

Falcone: 6,5

Gendrey: 6,5

dal 77′ Romagnoli: s.v.

Baschirotto: 6

Umtiti: 6,5

Gallo: 6

Blin: 6,5

Hjulmand: 6,5

Oudin: 8

dall’ 82′ Helgason: s.v.

Strefezza: 6,5

dal 77′ Gonzalez: s.v.

Colombo: 5,5

dal 68′ Ceesay: s.v.

Banda: 6

dal 68′ Di Francesco: s.v.