Lecce-Milan, Baroni: ‘Diavolo squadra accesa. Necessarie le emozioni che trasmettono i nostri tifosi’. I convocati

Torna il capitano che ha scontato un turno di squalifica. Helgason è tra i convocati, ma difficilmente scenderà in campo a partita in corso; Ceesay ha recuperato, ma non è in perfetta forma, quindi, potrebbe ipotizzarsi una staffetta durante la gara con Colombo che partirà titolare.

Poco più di 24 ore e i giallorossi scenderanno in campo tra le mura amiche dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li vedrà opposti al Milan Campione d’Italia.

“Giochiamo contro i Campioni d’Italia, una squadra portata da Pioli a fare un calcio moderno, dinamico e con un bel gioco. La partita sappiamo che sarà difficile e occorrerà avere dedizione, identità forte e terminare sfiniti, solo così potremo creare problemi ai rossoneri”, ha dichiarato mister Marco Baroni alla vigilia del match.

“Hjulmand rientra, in questo momento ci sono ragazzi che stanno facendo bene, sono contento della prestazione da mezz’ala di Maleh contro lo Spezia, deve solo recuperare un po’ di forma e lavoreremo per fargli avere la condizione il prima possibile.

Vogliamo regalare spettacolo nella misura in cui faremo una grande partita, dall’altra parte troveremo una squadra accesa, forte, che annovera giocatori straordinari, so che difficoltà ce ne saranno tante. Dovremo avere la gioia addosso e questo deve rappresentare un qualcosa in più. Si può perdere nel punteggio, ma non nella prestazione.

Banda sta meglio, il fastidio al tendine sta andando via, Helgason è la prima settimana che si allena con la squadra, Ceesay, oggi si è allenato con il gruppo, devo ancora parlare con lui e vedremo.

Ai giocatori dico sempre di parlare poco, bisogna sempre fare i fatti e le parole bisogna essere bravi a gestirle, non credo che Colombo avrà problemi, dovrà andare forte e dimostrare ai rossoneri di meritare di tornare da loro, deve stare sereno, giocare per la squadra avere gioia addosso.

Sarà probabile che Voerkeling possa entrare a gara in corso. Sta crescendo, lavora molto e bisogna premiarlo. Ma sono tanti i giovani come lui, da parte mia devo cercare di mettere in campo chi sta meglio situazioni.

Sul ruolo di Bistrovic stiamo facendo un po’ valutazioni e ne stiamo valutando con lui, sono contento che sia tornato tra noi e a La Spezia ci ha dato un grande apporto.

Non vivo molto lo spogliatoio è un ambiente sacro a esclusivo appannaggio dei giocatori. I ragazzi sono sereni e atleti Umtiti danno messaggi anche quando non parlano. Lui ha risposto con i fatti, ha creato i presupposti per fare queste prestazioni, lo abbiamo riportato a sentirsi nuovamente prima un calciatore e poi un calciatore importante.

Mancherà Pongracic, ma ho a disposizione Tuia, che è un professionista e lo considero un titolare. Abbiamo dato la possibilità a Marin di riprendersi e pensato che sarebbe stato meglio dargli la serenità giusta per affrontare le terapie.

Il pubblico conta, anche quando non viene allo stadio, quando parlo di identità parlo anche di senso di appartenenza, dobbiamo dare emozioni e a nostra volta conosciamo le emozioni che ci trasmettono i tifosi, dobbiamo utilizzarle e mettere pressione agli avversari sul campo, anche grazie a loro”.

I convocati

Intanto il tecnico toscano ha convocato 26 calciatori per la partita contro il “Diavolo”: Portieri: Bleve, Falcone, Brancolini; difensori: Baschirotto, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Tuia, Umtiti; centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Hjulmand; Maleh, Bistrovic, Helgason; Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Strefezza, Rodriguez, Voelkering