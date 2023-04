Baroni, “Ritrovare il risultato. La prestazione c’è sempre”. I convocati della sfida con il Napoli

Mancherà Blin squalificato, quindi, spazio a Maleh; in difesa Umtiti affiancherà Baschirotto, mentre, nel reparto avanzato, dovrebbe tornare a sinistra Di Francesco e Ceesay al posto di Colombo.

Poco più di 24 ore i i giallorossi saranno impegnati sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida contro la capolista Napoli, in una gara che, almeno sulla carta sembra impossibile da vincere.

“Abbiamo analizzato con equilibrio la gara di lunedì, siamo attenti e coscienti di dover fare in modo che gli episodi che ci penalizzano vadano a nostro favore e quelli che creiamo siano sfruttati meglio”, ha affermato mister Marco Baroni nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“La cosa che mi dispiace è che la squadra anche nei risultati negativi ha mostrato vitalità e compattezza, ma si è perso per episodi e, ripeto, bisogna fare sì che questi vadano a nostro favore, ma bisogna farlo all’interno di un percorso di equilibrio.

Ogni gara ha storia a sé e questa la dobbiamo scrivere con atteggiamento e testa libera, senza pensare al risultato, andando a tutta birra è questo il percorso che ci ha contraddistinto.

A Empoli abbiamo fatto una bella azione pronti-via che non abbiamo sfruttato ed è quello che bisogna tornare a fare, la squadra crossa molto ma bisogna lavorare per migliorare questa fase, il risultato è importante, ma non deve fare perdere sicurezza. Dobbiamo riaccenderci nel risultato, non nelle prestazioni, essere più sereni negli ultimi metri. In A un gol si può prendere, ma bisogna anche farlo.

Devo ancora fare qualche verifica, metteremo dentro alcune forze fresche, che magari fino a ora hanno morso il freno. Ma la nostra identità rimarrà tale. In attacco al centro potrebbe esserci un avvicendamento, se non dall’inizio anche a gara in corso, così come sulla corsia sinistra d’attacco. Un pensiero sui calciatori diffidati per la scelta della formazione iniziale c’è stato

Ai tifosi non bisogna chiedere niente, siamo noi che dobbiamo andare forte, la squadra ha tenuta fisica e mentale.

Contro il Milan il Napoli ha fatto una bella partita e non ha sbagliato gara, mi fanno piacere i complimenti di Spalletti, perché è un elogio ai ragazzi per quel che hanno fatto.

Askildsen ha avuto un problema intestinale in nottata, ma è convocato, Helgason sono due partite che entra e fa bene devo fare qualche valutazione, ma nel corso della partita

Quando si affrontano gare con questi avversari, loro devono scendere un poco, mentre noi non dobbiamo sbagliare nulla. Il Napoli ha preso a pallonate tutti, ma questo non ci deve intimorire, il bello è misurarsi pensando quello che c’è da fare in campo.

Ai miei calciatori cerco di dare un percorso e la squadra sa cosa fare e ha voglia di fare cose importanti”.

I convocati

Intanto il tecnico toscano ha convocato per la partita 25 calciatori. Portieri: Bleve, Falcone, Brancolini; difensori: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Tuia, Ceccaroni, Romagnoli, Umtiti centrocampisti: Askildsen, Hjulmand; Helgason, Gonzalez; Attaccanti: Banda, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Ceesay Voelkering.