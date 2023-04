Lecce-Napoli 1-2, giallorossi tengono testa alla capolista ma arriva la sesta sconfitta di fila

Una buona prestazione inficiata da un autogol. I giallorossi tengono testa alla capolista, ma alla fine incassano la sesta sconfitta di fila. Termina 2-1 per i partenopei la sfida con i giallorossi

Un’impresa all’apparenza impossibile, quella di fare punti contro una compagine schiacciasassi, che pratica, forse, il miglior calcio d’Europa, ma che viene da una sconfitta molto pensante a opera del Milan in casa. Nel calcio tutto, però può accadere e l’incontro dell’andata ne è stato testimonianza.

Sono state queste le premesse della sfida che questa sera ha visto scendere sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” i giallorossi di mister Marco Baroni, opposti al Napoli capolista del Campionato di Serie A.

L’undici iniziale con cui capitan Hjulmand e compagni sono scesi in campo, è stato dettato anche, da quanto ammesso dall’allenatore dei salentini nella consueta conferenza stampa della vigilia, dalla sfida che tra sette giorni vedrà il Lecce impegnato contro la diretta concorrente Sampdoria e quindi, Strefezza e Colombo diffidati, si sono accomodati in panchina; Maleh ha preso il posto dello squalificato Blin, mentre, al centro della difesa, è tornato Umtiti a fare coppia con Baschirotto, così come sono scesi in campo dall’inizio Gallo e Di Francesco.

La formazione iniziale

I giallorossi si sono quindi schierati con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo; Maleh, Hjulmand e Gonzalez in mediana; Oudin, Ceesay e Di Francesco a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il Lecce si rende pericoloso al quinto. Cross di Oudin e inzuccata di Ceesay a pochi metri da Meret che termina alta. All’ottavo giallorossi vicinissimi al gol. Cross di Oudin per Di Francesco e appoggio dell’esterno sull’accorrente Maleh, sul cui tiro Meret compie un miracolo e devia in angolo.

Napoli in vantaggio

Al 18mo i partenopei vanno in vantaggio. Confusione in area giallorossa, la palla arriva sui piedi di Kvaratskhelia, che crossa in area, inserimento di Di Lorenzo che di testa trafigge Falcone.

Al 34mo Napoli vicino al raddoppio, slalom al limite dell’area di Raspadori e rasoterra angolatissimo che l’estremo dei salentini devia in corner. Al 29mo il tiro-cross di Gendrey va a lato.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

Al 49mo il colpo di testa di Ceesay su corner di Oudin viene parato da Meret.

Pareggio giallorosso

Al 52mo i salentini pareggiano. Lancio con il contagiri di Oudin, perfetto inserimento di Ceesay il cui colpo di testa si infrange sulla traversa, batti e ribatti in area partenopea, la palla finisce sui piedi di Di Francesco che di potenza trafigge Meret.

Autogol di Gallo e Napoli ancora in vantaggio

Al 64mo capolista nuovamente in vantaggio. Ripiegamento difensivo dei giallorossi, cross di Kvaratskhelia, Gallo appoggia il pallone di testa a Falcone che non trattiene e la palla finisce in porta.

Al 73mo la botta di Umtiti dal limite va a lato. Al 77mo Falcone anticipa Simeone. All’85mo Il portiere dei giallorossi respinge il tiro a botta sicura di Elmas.

Un’ottima prestazione dei giallorossi vanificata da un autogol, dopo la reazione sembrava che i salentini potessero portare a casa un punto, ma la solita disattenzione difensiva è costata la sesta sconfitta di fila. di buono c’è stata la prestazione con i giallorossi aggressivi, determinati e che, soprattutto, sono tornati al gol, che fa ben sperare per la partita di domenica prossima con la Sampdoria

Tabellino

U.S. Lecce: 30 Falcone, 6 Baschirotto, 11 Di Francesco (89 st Banda), 16 Gonzalez (71 st Helgason), 17 Gendrey, 25 Gallo, 28 Oudin (80 st Stefezza), 32 Maleh (80 st Askildsen), 42 Hjulmand ©, 77 Ceesay (80 Volkerling), 93 Umtiti. A disposizione: 1 Bleve, 21 Brancolini, 4 Romagnoli, 7 Askildsen, 9 Colombo, 13 Tuia, 14 Helgason, 18 Ceccaroni, 22 Banda, 27 Strefezza, 31 Voelkerling, 83 Lemmens, 84 Cassandro, 97 Pezzella. Allenatore: M. Baroni

Napoli: 1 Meret, 3 Kim, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 11 Lozano (66 st Ndombele), 13 Rrhamani, 22 Di Lorenzo ©, 68 Lobotka, 77 Kvaratskhelia, 81 Raspadori (66 st Simeone e 82 st Politano), 99 Anguissa. A disposizione: 12 Marfella, 95 Gollini, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 17 Olivera, 18 Simeone, 19 Bereszynski, 20 Zielinski, 21 Politano, 23 Zerbin, 31 Zedadka, 55 Ostigard, 70 Gaetano, 91 Ndombele. Allenatore: L. Spalletti

Arbitro: Gianluca Manganiello della sez. di Pinerolo Assistenti: Alberto Tegoni della sez. di Milano – Valerio Vecchi della sez. di Lamezia Terme IV Ufficiale: Giacomo Camplone della sez. di Pescara VAR: Valerio Marini della sez. di Roma 1 AVAR: Daniele Chiffi della sez. di Padova

Marcatori: 18 pt Di Lorenzo (N) 52 st Di Francesco (L) 64 st Gallo (L) (aut.)

Note: ammoniti 62 st Gendrey (L) 72 st Ndombele 86 st Umtiti (L) spettatori 25.799 incasso 521.102,94 euro angoli 5-5 recupero 3 pt 5 st