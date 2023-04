Torna il Campionato. Il Lecce riparte da Empoli, ma per la sfida con il Napoli è già tutto esaurito

Dopo due settimane di stop dovute agli impegni delle nazionali, torna questo pomeriggio il Campionato di Serie A.

I giallorossi di mister Marco Baroni, reduci da quattro sconfitte di fila, riprenderanno il cammino verso la salvezza con lo scontro diretto che, lunedì pomeriggio, li vedrà opposti all’Empoli in trasferta. La squadra di Zanetti, è reduce da un solo punto nelle ultime cinque partite e precede i salentini di una lunghezza e si spera, quindi, che capitan Hjulmand e compagni, con i toscani, possano ritrovare la vittorio o, per lo meno, tornare a fare punti.

Ma quello con l’Empoli, non sarà il solo impegno al quale saranno chiamati i salentini durante la Settimana Santa. Tempo qualche giorno e venerdì, con inizio alle 19.00, il Lecce se la dovrà vedere con la capolista Napoli al “Via del Mare”. La prevendita è stata aperta ieri, ma nel giro di poche ore i tagliandi sono stati polverizzati.

Per questo la società di “Via Colonnello Costadura”, ha comunicato che, a seguito dell’apertura della prevendita dei tagliandi validi per la gara, lo stadio risulta esaurito in ogni ordine di posto.

In considerazione delle numerose richieste pervenute, quindi, saranno messi in vendita, fino alla capienza massima autorizzata, tutti gli ulteriori posti solitamente inutilizzati (circa 2.500 a ridotta visibilità) di Tribuna Centrale Inferiore, Tribuna Est Inferiore, Curva Sud e Distinti.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di oggi, sabato, 1 aprile sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati).

Da segnalare, inoltre, che i minori fino al compimento del 6° anno di età avranno libero accesso.