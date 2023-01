Baroni, “Soffro ancora per la sconfitta di Verona.  Necessario il sostegno dei tifosi per fare una grande gara”

Gendrey, Umtiti e Blin hanno recuperato, così come Di Francesco, che in settimana è stato alle prese con un affaticamento muscolare. Gallo, invece, dovrebbe fare parte dei convocati, ma difficilmente sarà della partita dall’inizio.

Poco più di 24 ore e prenderà il via il girone di ritorno, con la sfida del “Via del mare”, che vedrà opposti Lecce e Salernitana. Entrambe le compagini vengono da una sconfitta, quella di Verona per i giallorossi e quella in casa contro il Napoli per gli amaranto.

“Pezzella è probabile che partirà dall’inizio, Ceesay sta bene e gli dico che lo teniamo sempre in considerazione”, ha affermato mister Marco Baroni nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Ho ancora dolore per la sconfitta di Verona, specialmente vedendo il primo tempo che abbiamo disputato. Abbiamo commesso alcune leggerezze ed è mancata la contezza dei pericoli portati dagli avversari. Domani giocheremo con una formazione che ha fatto bene, poi capita che si preda qualche gol in più. Sono compatti, sanno difendere bene e hanno gamba per ripartire. Sabbiamo la partita che dovremo disputare saranno necessarie fiducia, determinazione e attenzione e con l’aiuto del nostro pubblico dovremo fare una gran gara.

Adesso riparte un nuovo Campionato, che a causa del mercato vedrà alcune compagini con cambiamenti, da parte nostra bisogna sempre migliorare nel lavoro e affrontare ogni sfida come se fosse la più importante. C’è ancora tanta strada da fare.

Abbiamo subito quattro gol in due gare e questo da inizio torneo non è mai successo, ecco perché ho detto che bisognerà essere attenti, evitare di perdere palla e compiere ingenuità. Si prendono i gol sì, ma bisogna fare in modo che quando accade sia per merito degli avversari”.

I convocati

Intanto il tecnico toscano, a parte i lungodegenti Pongracic e Dermaku, ha convocato tutti i calciatori disponibili per la sfida di domani, questo l’elenco con i numeri di maglia

PORTIERI: 1. Bleve 21. Brancolini 30. Falcone

DIFENSORI: 6. Baschirotto 84. Cassandro 25. Gallo 17. Gendrey 83. Lemmens 13. Tuia 93. Umtiti 97. Pezzella

CENTROCAMPISTI: 7. Askildsen 29. Blin 16. Gonzalez 14. Helgason 32. Maleh 42. Hjulmand

ATTACCANTI: 22. Banda 77. Ceesay 9. Colombo 11. Di Francesco 28. Oudin 27. Strefezza 31. Voelkerling