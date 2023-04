Baroni, “Passa tutto da noi. Testa alla prestazione e fiducia”. I convocati della sfida con la Sampdoria

Rientra Blin e con ogni probabilità si rivedrà dall’inizio, così come per quel che riguarda Maleh, mentre, Gonzalez si dovrebbe accomodare in panchina per rifiatare; stesso discorso per Oudin e Ceesay, con Strefezza e Colombo pronti a partire al via.

Poco meno di 24 ore e i giallorossi scenderanno in campo nella gara della stagione che li vedrà opposti alla Sampdoria, fanalino di coda del torneo. Il cambio di passo di Verona e, soprattutto Cremonese, impongono a capitan Hjulmand e compagni un solo e unico risultato, la vittoria, per fare sì che non si perdano altri punti e non si assottigli ulteriormente il margine dalla terz’ultima in classifica.

“Abbiamo nove gare importanti e dobbiamo fare i punti che servono, la squadra ha nella testa e nelle gambe la partita, dovremo andare forte, essere lucidi e avere il piglio giusto. Nelle ultime due gare la Sampdoria ha variato due metodi di gioco, ma dovremo fare noi la prestazione”, ha affermato mister Marco Baroni nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“I tifosi ci hanno giustamente richiamato e questo percorso lo faremo insieme, dal punto di vista prestativo siamo stati poche volte sotto la prestazione, ma obbiamo portare gli episodi dalla nostra parte e ho detto ai ragazzi come fare.

Chiunque metterò in campo farà bene, ci siamo allenati con entusiasmo, dovremo essere liberi nella testa. Bisogna fare pochi o azzerare totalmente gli errori, ho ancora qualche dubbio di formazione e devo valutare.

Tutto deve passare da noi e non dall’avversario, abbiamo la forza mentale per far girare dalla nostra parte le situazioni.

Il sistema di gioco non cambierà, Oudin ha fatto una bella partita venerdì, ma in questi cento minuti ci sarà bisogno di tutti, anche di chi subentra, perché servono calciatori che hanno voglia di dimostrare di essere pronti e avere voglia.

Nei ragazzi ho visto la giusta determinazione, non bisogna dire, ma fare e allo stesso tempo trovare bene il come e in questa settimana ci siamo preparati molto per quest’ultimo punto. Testa alla prestazione e fiducia, bisogna attaccarsi a quel che si fa bene.

Conosciamo la forza di Maleh e la sta mettendo sempre più in campo, Gonzalez deve tornare a non avere il pensiero di dover dimostrare qualcosa.

Più si alza l’importanza, meglio è e da questo punto di vista non temo cali, con il Napoli dal punto di vista dell’intensità e del coraggio abbiamo fatto una buona prova”.

I convocati

Intanto il tecnico toscano ha convocato per la partita 25 calciatori. Portieri: Bleve, Falcone, Brancolini; difensori: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Tuia, Ceccaroni, Romagnoli, Umtiti centrocampisti: Askildsen, Hjulmand; Helgason, Blin Gonzalez, Maleh; Attaccanti: Banda, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Ceesay Voelkering.